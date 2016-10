Helios v ligi prvakov pravi finančni palček

Danes bo tudi Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) dočakala svoj dan, saj se bo začela tudi tako opevana novoustanovljena liga prvakov. Sodelovalo bo 40 klubov, med njimi prav tako aktualni slovenski državni prvak Helios Suns. Domžalčani bodo igrali v skupini A, poleg njih pa še izraelski Ironi, grški Aris, nemški Fraport, danski Bakken Bears, češki Nymburk, turški Banvit in Monaco. Vsak klub v ligi prvakov bo od Fibe prejel 100.000 evrov. Nadaljevanje v 2. krog si bodo prislužili po štirje iz vsake od petih skupin in še štirje najboljši petouvrščeni. Prvaka lige bomo dobili na finalnem turnirju četverice, ki bo med 28. in 30. aprilom 2017.



Uvodoma v Domžale prihaja 10-kratni grški prvak Aris, ki danes ob 20. uri gostuje v Hali komunalnega centra. »Ekipa je prenovljena, za nami so že prve tekme in menim, da smo lahko zadovoljni z dosedanjimi rezultati. Zdaj v goste prihajajo igralci Arisa, ki so za razred boljši od dosedanjih tekmecev,« pravi trener Domžalčanov Jakša Vulić. Ker denarja ni na pretek, je skupaj z upravo z lekarniško natančnostjo sestavil novo ekipo. »Prejšnji teden so Francozi objavili klubske proračune. Da vam bo jasno, s kakšnimi klubi mi igramo. Monaco ima na voljo 6,5 milijona evrov, mi pa desetino tega,« na finančna razmerja v skupini opozarja hrvaški strateg, ki pa ne želi iskati alibijev. »Ritem bo naporen. Bojim se le poškodb, utrujenosti ne. Na prvem mestu ostaja domača liga, ki je temelj vsega. Ponosni pa smo, ker bomo sodelovali v tako močnem evropskem tekmovanju. Klubov takega ranga v Domžalah še ni bilo. Aris, Monaco, Nymburk in Banvit so izraziti favoriti, zato bomo mi svojo priložnost za zmago iskali predvsem na tekmah s Frankfurtom, Bakken Bears ter Ironi Nahariyi,« še dodaja Vulić, ki ob tem pohvali kemijo med igralci, ti pa finančno disciplino, ki se je drži klub. Želijo si, da bi to trajalo. Vulić pretiranih skrbi nima, manjkal bo le oboleli Corey Remekun. V njegove čevlje bo še odločneje stopil novinec povratnik Tomaž Bolčina. »Vesel sem, ker se je vrnil v Domžale, lepo mi je. Po lanski sezoni v Tajfunu je tale liga prvakov nagrada za moj trud in vrnitev v košarko,« se obračuna z Grki veseli Bolčina. Tokrat bo imel tudi več pooblastil v napadu. Ko je Remekun čil in zdrav, je Bolčina po nogometno povedano bolj štoper branilec. »Upam, da bomo tudi v ligi prvakov pokazali, da smo lahko dostojen tekmec vsakomur. Je pa res, da v tem tekmovanju nastopajo odlična moštva, s proračuni, ki so veliko večji od našega,« opozarja izkušeni branilec Jure Močnik, ki se je odločil, da do nadaljnjega ostane v Domžalah, kamor danes na tekmo prihaja tudi nekdanji predsednik kluba Gerald Martens. Sicer bo v ligi prvakov turški Banvit vodil Sašo Filipovski, grški AEK pa Jure Zdovc. Pod taktirko Filipovskega igrata Edo Murić in Gašper Vidmar. Dres Monaca nosi Thomas Jeram, sin Antona Jerama, nekdanjega igralca Tolmina in Ajdovščine, danes pa psihiatra v Nici. Za zagrebško Cibono igrata Žan Mark Šiško in Nebojša Joksimović, dres srbskega Mega Leksa nosi Vlatko Čančar.