Hamilton: Zdaj sem moški!

SEPANG – Lewis Hamilton včeraj v Sepangu resda (še) ni bil v ospredju – na prvem prostem treningu pred jutrišnjo veliko nagrado Malezije (s startom ob 9. uri po našem času) je bil najhitrejši Max Verstappen (Red Bull), na drugem pa je z novim rekordom proge 1:31,261 zablestel Sebastian Vettel (Ferrari) –, toda kljub vsemu ostaja angleški dirkaški as glavni kandidat za osvojitev letošnjega naslova svetovnega prvaka v formuli 1. V favorizirano vlogo ga ob sijajni Mercedesovi srebrni puščici navsezadnje postavlja tudi vodstvo v skupni razvrstitvi, v kateri ima že 28 točk naskoka pred najhujšim tekmecem Vettlom. »V obračunih s Sebastianom bolj uživam, kot sem, denimo, proti Nicu Rosbergu, zaradi dvoboja s Ferrarijem pa je izziv večji,« je Hamilton, ki je včeraj dvakrat pristal na šestem mestu, ponovil v pogovoru za švicarski časnik Blick in pribil, da je dal Vettlu po trčenju v Bakuju jasno vedeti, da si takšnih stvari ne bo dovolil.

»Ljudje pozabljajo, kako močan sem psihično. Zaradi tega sem že dosegel toliko najboljših startnih položajev (69) in zmag (60),« je razkril eno od skrivnosti svojega uspeha. Z Rosbergom nikdar nista bila prijatelja. »Čeprav se poznava že dolgo, se nikoli nisva pretirano pogovarjala!« je o odnosu z nekdanjim moštvenim sotekmovalcem povedal 32-letni Anglež in pripomnil, da se, denimo, z Valtterijem Bottasom razume bistveno bolje.

»Najin odnos je izvrsten, verjamem, da bo takšen tudi ostal, če me Valtteri seveda ne bo poskušal pretentati ali prinesti okoli. Toda Bottas ni takšen človek, zato mu popolnoma zaupam. Jasno pa mi je, da si želi tudi on zmagati,« je predstavil svoj pogled na zdajšnjega finskega ekipnega kolega. V kraljevskem avtomobilističnem razredu se vidi še dolgo. »Moram priznati, da obožujem motošport. Počutim se psihično in telesno močnega kot še nikoli, lahko bi celo rekel, da sem v življenjski formi. Dirkal bom, dokler si bom to želel. Po vsem, kar sem že dosegel, si zaslužim, da lahko sam določim, kdaj bom sklenil svojo kariero. Usodo imam v svojih rokah, vendar ničesar ne načrtujem, ker se pač nikoli ne ve, kaj te čaka v naslednjem zavoju,« se je o prihodnosti razgovoril 32-letni Anglež, ki ga še 31 zmag loči od rekorda Michaela Schumacherja. »Do tja je še zelo dolga pot. Če me že sprašujete, bi imel raje več naslovov svetovnega prvaka,« je zaupal Hamilton, ki se lahko pohvali s tremi šampionskimi lovorikami. Z McLarnom jo je osvojil leta 2008, z Mercedesom pa v sezonah 2014 in 2015. Na vprašanje, kakšna je razlika med Lewisom iz leta 2007 in zdajšnjim Lewisom, pa je kot iz topa izstrelil, da je zdaj moški!