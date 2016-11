Grgičeve punce odločno po vozovnico za euro

LAŠKO – Medtem ko moška članska košarkarska reprezentanca pozorno čaka žreb skupin za evropsko prvenstvo 2017, se morajo članice tja šele uvrstiti. A če se po jutru in uvodnih dveh tekmah dan pozna, so varovanke selektorja Damirja Grgiča korak do premierne uvrstitve med najboljše evropske reprezentance. Košarkarice so se v ponedeljek zbrale v Laškem, kjer so včeraj že trenirale in začele priprave na zadnji dve tekmi kvalifikacij. V soboto bodo v Celju ob 18. uri gostile Litvo, potem pa v sredo, 23. novembra, sklenile kvalifikacije v Latviji. Slovenija si je lagoden zaključek kvalifikacij ustvarila v prvem delu, ko je naprej v gosteh s 64:73 premagala Litvo, uspeh pa kronala z domačim uspehom proti Latviji (69:51).



»Vesel sem, da se je reprezentanca spet zbrala. Vsekakor bi rad poudaril, da v njej vlada zares izjemno vzdušje, ki se nadaljuje že iz prvih dveh ciklusov,« je dejal selektor Grgič. »Vse igralke ves čas spremljam po spletu, nekaj tekem si tudi ogledam. Vesel sem, ker vse igrajo v svojih klubih. Pa ne le igrajo, imajo vidne vloge. V tako dobri formi so prišle tudi v reprezentanco,« je dodal šef. Pravi, da za eksperimente ni časa, še manj pa potrebe. Vpoklical je 12 igralk, s katerimi je tudi slavil zmagi na prvi in drugi tekmi kvalifikacij. »Moja dekleta so zelo skromna. Tako se obnašamo vsi od prvega dne priprav. Prepričan sem, da bodo takšna ostala tudi v prihodnje,« hvali Grgič svoje varovanke, ki se skupaj s strokovnim štabom zavedajo, da je prišlo njihovih pet minut. »Zato smo garali vrsto let vsi delavci v slovenski ženski košarki. Naredili bomo vse, da izkoristimo priložnost in se prebijemo na evropsko prvenstvo,« v imenu reprezentance sporoča Grgič, ki pa se zaveda, da je preboj med evropsko elito le del poti. »Ko sem postal selektor, sem napovedal, mislil sem smrtno resno, da želim, da tudi s članicami naredimo korak bližje evropskemu vrhu. To je naš končni cilj. Smo na dobri poti,« nadaljuje selektor, ki je s svojim štabom, vanj je dodal še Slavka Duščaka, skrbno analiziral tekmice.

