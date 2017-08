Goran Dragić spregovoril o svojem odhodu

Prvo ime slovenske reprezentance ostaja Goran Dragić. Star je 31 let, v prihodnjih mesecih pa bo v ligi NBA igral že deseto zaporedno sezono. Med pogovorom je bil opazno utrujen zaradi številnih treningov in potovanj. Čeprav med pripravami še varčuje z močmi, za evropsko prvenstvo obljublja, da bo šel na glavo na vsaki tekmi.



Bo to res vaše zadnje reprezentančno tekmovanje?



Nedvomno zadnje, o tem sem popolnoma prepričan. Tudi doma smo se že vse pogovorili. Telesno in mentalno čutim, da vedno težje združujem klubsko in reprezentančno kariero. Četudi z Miamijem ne pridemo v končnico, imamo ogromno tekem, zato telo ne zdrži vseh obremenitev.

Ali kdaj pomislite, kako hitro gre mimo športnikova kariera?

Po ligi NBA se ne bom več vračal v Evropo.

Kot bi bilo včeraj, se spomnim, kako smo igrali na Iliriji, ali pa, kako sem pristal v ligi NBA, toda zdaj bom v ZDA že deseto sezono. Samo malo se ozreš levo ali desno, pa mine nekaj let. Res gre hitro. Ko sem bil mlajši, nisem povsem razumel nasveta starejših, naj uživam v vsakem trenutku. Ko si mlad, hočeš čim hitreje odrasti, a zdaj je ravno obratno.



Se še kdaj spomnite, kako ste z Ilirijo igrali v Preboldu, v garderobi pa vas je pred tekmo čakal mrzel in moker dres?



Kakšen dres sploh ni imel številke, zato smo jih risali z bleščečim flomastrom. Dresi so bili mokri, saj jih je trener dal v torbo naravnost iz pralnega stroja. A to nas ni motilo. Šli smo igrat, da se borimo na vso moč.

