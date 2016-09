Goran Dragić se poslavlja?

LJUBLJANA – Slovenska košarkarska reprezentanca si je brez večjih pretresov zagotovila trinajsti zaporedni nastop na evropskem prvenstvu , zato so misli vodilnih pri Košarkarski zvezi Slovenije že usmerjene v leto 2017. Razmišljanja potekajo tudi v smeri organizacije evropskega prvenstva za igralce do 20. leta starosti.

Slovenska košarka ostaja stalnica v evropskem merilu, a tako kot že nekajkrat v preteklih petindvajsetih letih občasno prihaja do menjav generacije in Slovenija je trenutno pred novim izzivom. »Zavedamo se, da se tej generaciji počasi izteka čas in da moramo priložnost ponuditi mlajšim igralcem. Nekaj smo jih izbrani vrsti priključili že letos, naslednje pa bomo 2017. Zagotovo bi bilo za vse te mlade fante izjemna izkušnja, da oddelajo eno poletje z našim največjim zvezdnikom Goranom Dragićem, ki bo, roko na srce, verjetno po eurobasketu 2017 zaključil reprezentančno kariero,« pravi predsednik KZS Matej Erjavec.

Prihodnost slovenske košarke sloni na teh imenih

Po mnenju košarkarskih strokovnjakov ima Slovenija nadarjeno generacijo fantov med sedemnajstim in enaindvajsetim letom. Imena, kot so Žan Mark Šiško, Jurij Macura, Luka Kraljević, Rok Radović ter Vlatko Čančar, Luka Lapornik ali Gezim Morina, ki so bila že letos v kadru članske reprezentance, so brez dvoma prihodnost slovenske košarke. V prid pomladitve in s tem verjetno nekoliko slabšega rezultata na EP 2017 govori dejstvo, da naslednje evropsko prvenstvo ne bo kvalifikacijsko za nobeno prihodnje tekmovanje in bo hkrati zadnje na dve leti. Leta 2018 bodo potekale le kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019, 2020 so olimpijske igre, naslednje evropsko prvenstvo pa bo 2021.