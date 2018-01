Goran Dragić ostal brez tekme zvezd. Ste videli, kaj je naredil potem?

NEW YORK – Posebno glasovanje trenerjev za 14 rezerv je dalo še zadnja imena za košarkarsko tekmo NBA all-star. Nastop sta si prvič v karierah priborila zvezdnik ekipe New York Knicks Kristaps Porzingis in center ekipe Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns. Brez nastopa je ostal slovenski košarkar Goran Dragić.

Liga je objavila imena desetih nosilcev tekme, ki so jih z glasovanjem izbrali navijači, igralci in predstavniki medijev, ter 14 rezervnih igralcev po glasovanju trenerjev NBA, ki se bodo na vikendu all-star 18. februarja v Staples Centru v Los Angelesu merili za prestižni ekshibicijski naslov.

Na tekmi bodo nastopili LeBron James in Stephen Curry, kot kapetana moštev, ter igralci Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, James Harden, Joel Embiid, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, DeMar DeRozan, Klay Thompson, Draymond Green, Bradley Beal, Russell Westbrook, Damian Lillard, Kristaps Porzingis, Jimmy Butler, Kevin Love, Karl-Anthony Towns, John Wall, Victor Oladipo, Al Horford, LaMarcus Aldridge in Kyle Lowry.

Rekorderji po številu predstavnikov prihajajo iz ekipe Golden State, ki je prvo moštvo z rekordnimi štirimi izbranimi igralci. Tekmovanje ne poteka več kot nekoč, ko je bilo razdeljeno na igralce vzhoda in zahoda, saj je bila zahodnja konferenca v zadnjih letih precej močnejša po zasedbi igralcev.

Slovenski košarkar Goran Dragić je sicer že pred časom dejal, da bi se veselil izbora za nastop na tekmi zvezdnikov, a je ob tem poudaril, da mu bo kratek premor pred drugim delom sezone NBA vsekakor koristil, če ne bo izbran, da si napolni baterije in da se že veseli dopusta z družino. Tega bodo bržkone opravili nekje ob morju.

Dragić se je namreč v letošnjo sezono lige NBA vrnil neposredno z evropskega prvenstva v košarki, kjer je Slovenija osvojila zlato medaljo, zato prav veliko časa za potreben počitek ni imel. Slovenski športnik leta je novico, da ni bil izbran na tekmo, na twitterju pospremil le s sličico počitniškega otočka.

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) January 23, 2018