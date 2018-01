Gonzalez makedonska nevarnost št. 1

LJUBLJANA – To bo, od 12. do 28. januarja, trinajsto evropsko prvenstvo za rokometaše, pa ne da je tudi ta trinajstica zaradi številnih poškodb dozdajšnja zla spremljevalka slovenske reprezentance na pripravah v Zrečah. Slovenija bo na EP nastopila že enajstič, zaradi neuspeha v kvalifikacijah je morala izpustiti prvenstvi stare celine v letih 1998 in 2014. Največji uspeh pa je še vedno v spominu, na domačem evropskem prvenstvu leta 2004 je slovenska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Toneta Tislja v finalu igrala z Nemčijo, na koncu pa po porazu s 25:30 osvojila naslov podprvaka stare celine. Omeniti velja tudi EP leta 2000, prav tako je bilo na Hrvaškem. Takrat so slovenski rokometaši v boju za končno peto mesto s 25:24 ugnali Hrvaško in si s tem priigrali uvrstitev na olimpijske igre v Sydneyju. Slovenci so za EP 2018 v uvodnem delu tekmovanja v Zagrebu v skupini C; v Areni se bodo 13. 1. pomerili z Makedonijo, dva dni pozneje z Nemčijo, 17. pa še s Črno goro. Napredujejo tri najbolje uvrščene ekipe, točke iz skupine pa se prenašajo v drugi del v Varaždinu. Tam se bo slovenska skupina križala s tisto na črko D, družbo ji bo delal najboljši trio iz kvarteta Danska, Španija, Madžarska in Češka. Moštvi na prvem in drugem mestu bosta napredovali v polfinale, zato je v ogorčeni konkurenci olimpijskih prvakov Dancev in evropskih podprvakov Špancev pomembno, da fantje selektorja Veselina Vujovića v drugi del prvenstva prenesejo čim več točk, idealno bi bilo štiri.



A lepo po vrsti. Prvi tekmec v skupini C Makedonija ima novega selektorja, Lino Červar se je vrnil na hrvaško reprezentančno klop, na makedonsko pa je sedel izvrstni španski strokovnjak Raul Gonzalez. Ta je tudi klubski trener skopskega Vardarja, tega pa je v zadnji sezoni lige prvakov pripeljal do naslova evropskega klubskega prvaka. Po letošnji sezoni pa bo 48-letni Španec denimo prevzel trenerske vajeti bogataškega Paris Saint-Germaina. Raul Gonzalez je zelo študiozen trener, na vsakega nasprotnika se teoretično maksimalno pripravi, tudi na igro Vujovićevih fantov se bo. V vrstah Makedonije pa igra tudi odlični strelec, sicer zdaj že 37-letni Kiril Lazarov. O drugem nasprotniku Nemčiji ni treba izgubljati besed. Slovenski rokometaši še nikoli niso ugnali germanskih, ti so tudi zadnji evropski prvaki iz leta 2016 in olimpijsko bronasti iz Ria de Janeira. Po neuspehu na SP v Franciji, Nemci so v osmini finala izpadli proti Katarju, se je moral posloviti tudi selektor, Islandec Dagur Sigurdsson, izbrano vrsto zdaj vodi Christian Prokop, ki je Nemčijo vodil k dvema zmagama nad Slovenijo v kvalifikacijah za hrvaško EP. Zadnja slovenska skupinska rivalka bo Črna gora, tudi z igralcem Gorenja Žarkom Pejovićem, na papirju je najslabša nasprotnica, a nikoli se ne sme podceniti jugoslovanske rokometne šole. Torej skupina C na videz ni videti pretežka, a balkanski kotel bi lahko vrgel kakšen bananin olupek, na katerem lahko komu spodrsne.

Hrvati in Srbi v isti skupini Evropsko prvenstvo v rokometu 2018 – skupina A (Split): Hrvaška, Švedska, Srbija, Islandija; skupina B (Poreč): Francija, Norveška, Belorusija, Avstrija; skupina C (Zagreb): Nemčija, Slovenija, Makedonija, Črna gora; skupina D (Varaždin): Danska, Španija, Madžarska, Češka.