Goldberger začuden nad Prevčevo menjavo smuči

LJUBLJANA – Čeprav po včerajšnji uvodni seriji smučarskih skakalcev za veliko nagrado FIS v Hinzenbachu ni kazalo na novo zmagoslavje Dawida Kubackega, ki je bil s skokom, dolgim 88,5 metra, po prvi seriji še peti, je v velikem finalu z največjo daljavo dneva (94,5 m) nadomestil zaostanek in znova skočil na najvišjo stopničko. Z novim podvigom, že četrtim v tem poletju med svetovno elito, je 27-letni Poljak spet oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi, ki jo je slekel v zadnjem obdobju najboljšemu slovenskemu reprezentantu Anžetu Lanišku.

Slovenci blesteli v Klingenthalu Zelo uspešni pa so bili slovenski skakalci na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Klingenthalu. V soboto sta norveškemu zmagovalcu Joachimu Hauerju na odru za najboljše družbo delala drugouvrščeni Tilen Bartol in tretjeuvrščeni Domen Prevc, včeraj je z vso konkurenco opravil Bartol, njegov uspeh pa je z drugim mestom dopolnil Timi Zajc, ki je bil dan prej osmi. Med deseterico se je od naših s petim mestom na prvi tekmi prebil tudi Andraž Pograjc.

Mladi Domžalčan je včeraj obakrat pristal pri 87,5 metra, kar je bilo dovolj za 12. mesto. »V prvi seriji mi je skok - čeprav sem odrinil za drobec prepozno – uspel, kot si približno želim, v drugi pa sem se napačno postavil v položaj, zaradi česar nisem mogel skočiti, kot znam,« je pojasnil Lanišek, ki mu je prejšnji teden nekaj moči pobrala bolezen, v soboto pa je povrhu še padel po doskoku. Da je tekmoval z rumeno majico, je bila zanj nova dragocena izkušnja. »Prvič v življenju sem bil postavljen pred takšen izziv, česar sem vesel. Tu sem zaradi skokov in vedno jih poskušam izvesti kar najbolje. Morda bo poslej pritisk manjši, s poletjem pa sem že tako zadovoljen in grem lahko zato sproščeno v Klingenthal,« se je član SSK Mengeš ozrl k naslednji preizkušnji – današnjim kvalifikacijam in jutrišnjemu sklepnemu dejanju letošnje poletne različice svetovnega pokala, pred katerim je v skupnem seštevku drugi s 47 točkami zaostanka za Kubackim in 21 točkami naskoka pred Japoncem Junširom Kobajašijem (85 m in 90,5 m), ki je tokrat zasedel 14. mesto. Ob tem je Lanišek poudaril, da se ne predaja.

47 točk loči Anžeta Laniška od vodilnega Dawida Kubackija.

Boril se bo do konca in poskušal izvleči kar največ. Naš drugi finalist Peter Prevc (85,5 m in 88,5 m) se je moral včeraj sprijazniti s 17. mestom, nekdanji avstrijski šampion Andreas Goldberger, po svoji športni upokojitvi strokovni komentator pri ORF, pa je že od daleč videl, da ne skače (več) tako sproščeno kot v svojih zlatih časih. »Z zgornjim delom telesa odskakuje preveč navzgor,« je razložil 44-letni Avstrijec in pristavil, da se mu zdi nadvse zanimivo, da je 25-letni skakalec kranjskega Triglava zamenjal proizvajalca smuči. Preostali slovenski skakalci Rok Justin (81,5 m/39.), Anže Semenič (80 m/45.) in Žiga Jelar (76 m/50.) so bili kar precej oddaljeni od točk, Miran Zupančič in Bor Pavlovčič pa sta obtičala že v sobotnih kvalifikacijah.