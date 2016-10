Glava in srce za uspeh

Skandinavija za zajtrk, kosilo in večerjo. Takšen je športni jedilnik rokometašic Krima v skupini D letošnje lige prvakinj. Za uvod so izgubile v danskem Esbjergu, nato doma ugnale norveški Larvik, danes pa se bodo v 3. krogu LP ob 17. uri na Kodeljevem udarile s švedskim Sävehofom. Ta je v 1. krogu v gosteh ugnal Larvik, nato pa doma klonil z danskimi igralkami. »Skandinavske ekipe po vsaki tvoji napaki krenejo v nasprotni napad, pri tem so zelo dobre. Dobro je, da smo proti Larviku v napadu storili malo napak, nasprotnih napadov tekmic je bilo zato manj kot denimo v Esbjergu. Vse te ekipe imajo isti slog igre, zelo dobro igrajo ena na ena, dva na dva, odlikujejo jih nasprotni napadi, trdna obramba 6-0 z dobro vratarko. Tako da nam ne bo lahko, a še vedno z optimizmom zremo v sobotno tekmo. Želimo si polne dvorane in da bi se na koncu vsi skupaj veselili uspeha,« je ocenil trener Krima Uroš Bregar. »Ključ naše igre bo gotovo obramba, moramo biti agresivni, trdni, čim večkrat bomo poskušali izvesti učinkovite nasprotne napade. Na desni strani imamo sicer kar štiri desničarke. Že večkrat sem letos povedal, da moramo to vrzel zakrpati, za zdaj jo zapolnjujemo korektno. Zdaj smo tam dodali še Valentino Blažević, zaradi hitrosti nam na tem položaju lahko pomaga, kot je bilo na zadnji tekmi. S to zadevo se ne obremenjujemo, takšni, kot smo, smo, in poskušamo to stvar uspešno rešiti. Denimo tudi Sävehof nima levičarke na položaju desne zunanje,« je Bregar podal še taktično oceno.



Tudi vratarka in kapetanka Miša Marinček ve, kako obilna naloga jih danes čaka s Švedinjami. »To vseskozi ponavljamo, obramba je ključ do zmage, vedno in še posebno v domači dvorani. Ne glede na vse upam prav na to, da bomo zabijale v napadu, da tekmicam ne dovolimo hitrih nasprotnih napadov. Četudi kdaj v napadu ne bomo zadele, lahko to popravimo v obrambi. Ravno izostanek v napadu, nismo šle zadetek po zadetek, nam je manjkal na začetku tekme proti Larviku, to moramo popraviti. Upamo pa tudi, da bo proti Sävehofu na Kodeljevem prav takšno fantastično ozračje, kot je bilo prejšnjo soboto, občinstvo je bilo naš sedmi igralec,« je Marinčkova Ljubljančane pozvala na množičen obisk. Pomembno vlogo na položaju srednje zunanje igralke pa bo spet imela Elizabeth Omoregie. »Tako kot Larvik bomo tudi Švedinje poskušale preteči, a so tudi one zelo hitre igralke. Treba bo odigrati z glavo, s srcem, tudi navijaško ozračje na Kodeljevem mora biti enako kot na zadnji tekmi. Moramo biti zbrane od prve pa vse do zadnje minute. Tudi jaz menim, da bo ključ do zmage obramba,« je mnenje Bregarja in Marinčkove potrdila nigerijska Bolgarka.