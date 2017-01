Gianni ne bo več selektor slovenske reprezentance

LJUBLJANA – Italijanski odbojkarski strokovnjak Andrea Giani ne bo več vodil slovenske moške reprezentance, ki jo je prevzel marca 2015, ko je na klopi zamenjal Luko Slabeta, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Giani bo bržčas prevzel nemško izbrano vrsto.

Giani, ki je Slovenijo popeljal do zmage v evropski ligi in zmage v tretjem kakovostnem razredu svetovne lige, oktobra 2015, na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji, pa s Slovenijo osvojil srebrno odličje, je predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije Metodu Ropretu svojo odločitev sporočil danes dopoldan.

»Čeprav smo si želeli, da bi Andrea še naprej vodil našo reprezentanco, se je odločil drugače. Kot mi je zatrdil v telefonskem pogovoru, je do dokončne odločitve prišlo včeraj zvečer, po dogovoru s svojim štabom. Kakorkoli, Andrei smo izjemno hvaležni za vse, kar je dal slovenski odbojki in slovenskemu športu. Želimo mu vse najboljše,« je pojasnil predsednik OZS.

Giani pa je ob slovesu povedal: »Rad bi se vam preprosto zahvalil, da ste me sprejeli medse in za priložnost, ki ste mi jo dali. Hvaležen sem, da sem lahko skupaj z vami doživel to čudovito izkušnjo. Z veliko odrekanja smo ustvarili ekipo z veliko začetnico, ekipo z identiteto. Ponosen sem na to, kar smo dosegli, in na to, da ste tudi skozi te uspehe začeli pisati svojo prihodnost.«

Šestinštiridesetletni Giani se je zhavalil tudi OZS, ki bo novega selektorja iskala z razpisom. Ropret ne dvomi, da se nanj ne bi prijavili tudi najuglednejši trenerji: »Pred dvema letoma, ko je reprezentančno klop zapustil Luka Slabe, smo bili v precej težji situaciji. Z reprezentančnimi uspehi in z razvojem odbojke v Sloveniji, ki ga beležimo v zadnjem obdobju, se je zanimanje za nas močno povečalo. Prepričan sem, da zdaj kotiramo tako visoko, da bo zanimanje za mesto novega selektorja zelo veliko. Na nas pa je, da se tudi tokrat pametno odločimo in izberemo pravo osebo, ki bo fante popeljala do novih uspehov.«

Izzivov slovenski moški izbrani vrsti v letu 2017 ne bo manjkalo, saj fante čaka naporna reprezentančna sezona, ki se bo s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo začela 23. maja v Ljubljani. Junija bodo odbojkarji nastopali v svetovni ligi, konec avgusta pa bodo Slovenci na evropskem prvenstvu na Poljskem branili srebro.