Giani proslavljal z nemškim pivom

KRAKOV – Andrea Giani je pač italijanski odbojkarski čarovnik. Pred dvema letoma je kot selektor oziroma trener do naslova evropskega podprvaka popeljal Slovenijo, zdaj mu je srebro na prvenstvu stare celine uspelo osvojiti z nemško reprezentanco. Ta je v finalu po ogorčenem boju z 2:3 izgubila z Rusijo, a osvojila svoje prvo odličje na EP. Zanimivo, Nemčija ima bron s svetovnega prvenstva leta 2014, to pa je bilo, tako kot letošnji EP, prav tako na Poljskem. Bronasto odličje v Krakovu so si z zmago s 3:2 nad Belgijo priodbojkirali Srbi, Slovenija pa je zasedla končno osmo mesto. No, Rusija je v moderni zgodovini, vanjo ne bomo mešali Sovjetske zveze tako kot ne pri Nemcih Nemške demokratične republike, osvojila drugi naslov evropskega prvaka, a zaradi Gianija in podviga so junaki germanski odbojkarji. »Krasni fantje, vrhunski strokovni kader. Srebrno odličje je rezultat, ki te napolni s ponosom. Rad imam svoje fante, imeli so odlično osredotočenost, na igrišče pa so prinesli velikansko energijo. To je bil neverjetni finale, vsi so pred njim menili, da bodo Rusi zlahka zmagali. Toda to je odbojka, zmago smo imeli v svojih rokah, a jo zgrešili za bori dve točki. V tem letu nam ni uspelo na pomembnih turnirjih, a s trdim delom in verovanjem vase in v projekt smo bili tokrat uspešni. Naslednjič bomo spet poskušali osvojiti zlato, zdaj pa bom spil eno nemško pivo,« se je po finalu odzval Andrea Giani. Ta in njegovi fantje, utrujeni po šestih tekmah v desetih dneh, so v slačilnici najprej popili osvežujoče napitke in pojedli pice, nato so v enem od klubov v kletnih prostorih krakovskega središča proslavili s pivom. Spali pa niso, saj jih je že ob štirih zjutraj avtobus popeljal na letališče.