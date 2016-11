Giani korak bliže Sloveniji

Spomini na lansko nepozabno evropsko prvenstvo v odbojki v Bolgariji seveda še živijo. Slovenska reprezentanca si je pod taktirko trenerskega maga Andree Gianija priigrala srebrno odličje, v Krakovu pa so izžrebali skupine uvodnega dela tekmovanja na EP, ki ga bo od 23. avgusta do 3. septembra naslednjega leta gostila Poljska. No, Sloveniji – na eurovolley je bila zaradi naslova podprvaka uvrščena neposredno – je žreb namenil skupino C, igrala bo prav v Krakovu, kapetan Tine Urnaut in soigralci pa so v družbi Rusije, Bolgarije in Španije. Prvouvrščena reprezentanca neposredno napreduje v četrtfinale, druga in tretja igrata dodaten dvoboj za preboj med osem najboljših. Evropsko prvenstvo na poljskih tleh bo zadnje, na katerem bo nastopilo šestnajst reprezentanc, leta 2019 jih bo udeleženih že 24. Za EP čez tri leta kandidira, v skupni izvedbi s Francijo, Nizozemsko in Belgijo, tudi Slovenija. »Žreb je v tem trenutku težko oceniti, saj smo se z Rusi nazadnje pomerili pred petnajstimi leti, z Bolgari pred štirimi. Obe reprezentanci že dolgo krojita vrh evropske in tudi svetovne odbojke. Vseeno je pred obema moštvoma menjava rodu, tako da je težko reči, v kakšni postavi bosta nastopili na Poljskem. Tu imamo morda Slovenci prednost, saj v strokovnem štabu računamo, da bomo v Krakovu lahko nastopili z vsemi najboljšimi odbojkarji,« je po žrebu navrgel Samo Miklavc, član strokovnega vodstva slovenske izbrane vrste.



Za zdaj je še vprašanje, ali bo Slovenijo na evropskem prvenstvu vodil Andrea Giani, s slovensko odbojkarsko zvezo mu je že pred meseci potekla pogodba, o morebitnem podpisu nove naj bi se odločil do januarja. Italijan pa je zdaj denimo uradno postal tudi kandidat za selektorja Poljske. Prijavo za mesto na poljski klopi je namreč oddalo 16 trenerjev, med njimi je Giani, zdajšnji klubski trener Verone. Pobrskali smo po straneh poljskega športnega dnevnika Przeglad Sportowy, kjer so zapisali, da je izbor selektorja Poljske v sklepnem obdobju, zožil pa se je na tri Italijane, Srba in Argentinca. Trije italijanski trenerji naj bi bili Camillo Placi, Ferdinando De Giorgi in Andrea Anastasi, Srb je Slobodan Kovač, Argentinec pa Daniel Castellani. Z glavnimi kandidati, bilo naj bi jih največ šest, se bo pogovoril posebni odbor poljske odbojkarske zveze, imena pa naj bi bila znana danes.

Gostitelji v skupini s Srbi



Skupine evropskega prvenstva v odbojki leta 2017 na Poljskem – skupina A (Gdansk): Poljska, Srbija, Finska, Estonija; skupina B (Szczecin): Italija, Nemčija, Slovaška, Češka; skupina C (Krakov, v tem mestu bo tudi sklepni del EP): Rusija, Bolgarija, Slovenija, Španija; skupina D (Katovice): Francija, Belgija, Nizozemska, Turčija.