Giani kar sam tlakoval pot za vrnitev v Slovenijo

VERONA – Šok je bil, ko si je slovenska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu priigrala srebrno odličje. Novi odbojkarski šok pa je prišel iz Verone, Andrea Giani je po porazu z 0:3 proti novemu prvoligašu Biosì Indexa Sori v tekmi osmine finala italijanskega pokala odstopil s položaja trenerja BluVolley Verone. »Hvala vsem, prehojena je bila lepa pot,« je dejal po koncu tekme, potem ko se je po porazu z igralci takoj napotil v slačilnico, po prihodu iz nje pa pozdravil vse navzoče, objel svoj trenerski štab in se rokoval z novinarji. Nekdanji vrhunski odbojkar je bil trener Verone tri leta in pol, klub je popeljal v vrh odbojke na Apeninskem polotoku, v pretekli sezoni je tudi osvojil evropski pokal Challenge.



Seveda je znano dejstvo, da je Slovenijo do naslova evropskega podprvaka v vlogi selektorja popeljal prav Giani, podvigi v svetovni ligi so prav tako znani, Parmčan pa naj bi se do januarja odločil, ali bo podaljšal pogodbo z Odbojkarsko zvezo Slovenije. Logično bi bilo zdaj razmišljanje, da ko je klubsko prost, Verona ni lepih oči gledala njegove dvojne vloge, Andrea Giani svobodnih rok nadaljuje delo kot slovenski odbojkarski selektor. Bil je v širšem krogu imen tudi za poljsko klop, a morda bo zdaj v igro za igralsko legendo vskočil še kakšen drug klub. Giani si je z delom in čudežno preobrazbo slovenske izbrane vrste namreč priigral velik sloves. Mimogrede, Verono bo kot trener začasno vodil Gianijev pomočnik Matteo De Cecco, njegov prvi sodelavec tudi v slovenski reprezentanci. Novi trener Calzedonie Verone, Calzedonie po glavnem pokrovitelju, in brez pridevka v. d., pa bo po vsej verjetnosti Srb Nikola Grbić, tudi selektor srbske odbojkarske reprezentance.

