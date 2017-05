Gaviria na Giru zmagal še četrtič, vodstvo zadržal Dumoulin

REGIO EMILIA – Kolumbijec Fernando Gaviria je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. Kolesar Quick Stepa, ki je slavil že četrtič na letošnji dirki, je na 167 kilometrov dolgi preizkušnji med Reggio Emilio in Tortono v ciljnem sprintu ugnal Irca Sama Bennetta in Belgijca Jasperja Stuyvena. Skupno vodstvo je zadržal Nizozemec Tom Dumoulin (Sunweb).

Slovencev prav v ospredju ni bilo, je pa dolgo časa, skoraj od začetka etape, bežal Matej Mohorič (UAE), a ga je glavnina tako kot njegova partnerja v begu Rusa Pavla Brutta in Italijana Vincenza Albaneseja ujela približno 20 kilometrov pred ciljem.

Na startu se sicer danes ni pojavil Britanec Geraint Thomas iz Skya, ki je pred začetkom Gira sodil med glavne favorite za končno zmago. Thomas je med nedeljskim padcem utrpel poškodbo rame in kolena, zaradi česar se je odločil, da ne bo nadaljeval rožnate dirke.