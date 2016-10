Garnbretova že skupna zmagovalka, Škofic ubranil vodstvo

PEKING – Športna plezalka Janja Garnbret je po Parizu, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje, visoko raven pripravljenosti prenesla tudi na Kitajsko, kjer je v Xiamenu osvojila še četrto zmago v svetovnem pokalu in si tako že pred novembrsko sklepno tekmo v Kranju, 26. in 27. novembra, zagotovila skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v težavnosti.

Na Kitajskem sta uspešno nastopila tudi Mina Markovič, ki je osvojila peto mesto, in Domen Škofic, ki je za malenkost zgrešil finale, a z devetim mestom v Xiamenu ostaja skupno vodilni v težavnosti. Prav tako Slovenija ostaja vodilna v skupnem seštevku pokala narodov, nacionalnih reprezentanc v težavnosti.