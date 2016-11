Garač Andy je prišel na vrh

Dolgih sedem let, odkar je prvič postal številka 2 svetovnega tenisa, je Škot Andy Murray še naprej garal in verjel, da se bo nekega dne povzpel tudi na prvo mesto svetovne lestvice ATP. Ta danes razkriva, da je 29-letni Murray postal številka 1 svetovnega tenisa. Na prestolu je zamenjal Srba Novaka Đokovića, ki je v belem športu kraljeval kar 122 zaporednih tednov, skupno pa je bil na vrhu 223 tednov. Srbski as je namreč izpadel v četrtfinalu turnirja v Parizu proti Marinu Čiliću, zato je imel Murray nalogo, da pride vsaj do finala, ta dosežek pa mu je omogočil vrhunec kariere glede na položaj na lestvici. To se je sicer zgodilo na neobičajen način, saj je njegov tekmec v polfinalu mastersa ATP v francoski prestolnici, Kanadčan Miloš Raonić, predal dvoboj zaradi poškodbe. V nedeljskem finalu se je Murray pomeril z Johnom Isnerjem (in ga ugnal s 6:3, 6:7 in 6:4), toda razplet dvoboja je zasenčil njegov vzpon na vrh lestvice ATP.

