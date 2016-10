Gajserjeve sanje razbite, nastop v Ameriki je odpovedal

PEČKE – »Žal mi je, a mislim, da je zdravje najpomembnejše, zato sva se z očetom odločila, da bom izpustil tekmo. Dobra novica je, da ni nič zlomljeno, v rami čutim le bolečine. Res sem zelo žalosten, da ne bom tam, ker so to, da bi nastopil na tekmi v Ameriki, moje sanje. Ampak to je šport, vse se dogaja zelo hitro. Kmalu se bom vrnil. Hvala vsem oboževalcem in tistim, ki me podpirajo,« je prek facebooka pred nekaj minutami sporočil Tim Gajser.

Padec na sobotni drugi tekmi je bil tako hud, da je očitno pustil nekaj posledic na Timovem telesu. O tem, da najverjetneje ne bo nastopil na prihajajoči tekmi v Ameriki, se je govorilo že včeraj, danes pa je štab svetovnega prvaka v motokrosu v razredu MXGP te govorice potrdil.

Gajser je na tekmi, ki jo je odpeljal ta vikend na prvi dirki osvojil prvo mesto in ugnal celo ameriške tekmece, na drugi tekmi pa je dvakrat grdo padel. Drugi padec je očitno bil prehud ...