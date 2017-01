Ga bodo rokometaši utišali? »Proti Francozom nimamo možnosti«

LJUBLJANA – Slovenska moška rokometna reprezentanca se je drugič v zgodovini prebila v polfinale svetovnega prvenstva. Pred štirimi leti je v Barceloni morala priznati premoč Španiji, drevi pa se bo v Parizu za preboj v nedeljski veliki finale pomerila s Francijo. Slovensko-francoski obračun se bo v dvorani Bercy začel ob 21. uri.

Slovenske rokometaše po sijajni četrtfinalni predstavi nad Katarci čaka obračun s Francozi, od razpleta drevišnjega polfinalnega dvoboja pa bo odvisno, ali se bodo v soboto pomerili za odličje bronastega ali pa dan kasneje za kolajno zlatega leska. Druga polfinalna tekma med Norveško in Hrvaško bo v petek.

Medtem pa Tone Tiselj, prvi selektor slovenske rokometne reprezentance in edini, ki je z njo na velikih tekmovanjih osvojil kolajno (srebro na evropskem prvenstvu leta 2004, op. p.), nad prebojem v polfinale na tem SP ni presenečen. Proti Francozom pač ne pričakuje zmage: »Velika dilema je, ali razmišljati, kako premagati Francoze, ali pa že gledati naprej in razmišljati o kolajni. Scenarij je zelo podoben, kot je bil že na SP v Španiji. Tudi zdaj smo znova naleteli na domačina, ki je tudi v organizacijskem pogledu naredil vse, da bi osvojil zlato kolajno. Mislim, da Francozi v tem pogledu ne bodo dovolili nobenega presenečenja. To je lahko dobra izkušnja za naše fante, ki lahko tekmo odigrajo sproščeno ter vsemu svetu pokažejo, kakšna je naša mladost in kakovost. Ob vsem, kar so Francozi naredili, pa presenečenje ni mogoče.«

Kot je še razvidno iz intervjuja za časnik EkipaSN, ta ohranja kritičen odnos do selektorja Veselina Vujovića. »Nimam priporočila zanj. Kot rečeno, je zame največja dilema, ali narediti vse, da osvojimo kolajno, torej vreči vse sile v tekmo s Francozi, ali pa raje kaj privarčevati za tekmo za tretje mesto.«