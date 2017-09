Froome po surovem Touru dobil še brutalno Vuelto

MADRID – Britansko prevladovanje v poklicnem kolesarstvu se nadaljuje, cestnega biciklizma so se v zadnjih osmih letih lotili kot svoje znamenite industrijske revolucije, na velodromu pa so tako in tako že mojstri. Seveda gre zasluga za to ekipi Sky in njeni dodelani logistiki, zadnja etapa 72. dirke po Španiji, od Arroyomolinosa do Madrida, pa je včeraj za skupnega zmagovalca okronala Chrisa Frooma.



150.000 evrov je Chris Froome dobil za zmago na Vuelti a España.

Kolesarju, rojenemu britanskim staršem v Keniji in šolanemu v Republiki Južni Afriki, s potnim listom Velike Britanije pa je uspel zgodovinski podvig; v isti sezoni je namreč dobil tako Tour de France kot Vuelto. Je tretji, ki se lahko pohvali s tem, prvi po Bernardu Hinaultu leta 1978, a takrat se je dirka po Španiji še kolesarila pred Tourom, šele leta 1995 so jo preložili na jesenski termin. Prvi, ki mu je uspel dvojček pa je bil še en Francoz, Jacques Anquetil leta 1963. Seveda v oči bode takšno Froomovo industrijsko zmagovanje brez iskrečega duha, z odločilno pomočjo sotekmovalcev iz ekipe, a takšni so pač današnji časi, ne le v športu. Ni več romantike, boja osamljenega jezdeca neuklonljivega duha ter poštenih in tudi maščevalnih moralnih nazorov proti tekmecem in naravi, danes se je poštenost že pošteno utopila v dopingu. Torej bomo Chrisa Frooma kot enega po rezultatih najuspešnejših kolesarjev v zgodovini vpisali v zgodovinske knjige, čas pa bo povedal svoje o veličini osebnosti in historičnih časov. Tudi Lancea Armstronga se je kovalo v nebo, pa se je to sesulo nanj. »Le sanjal sem lahko, da bom v takšnem položaju in pisal zgodovino. Namreč, da bom prvi Britanec, ki je dobil Vuelto, in prvi, ki mu bo uspel dvojček s Tourom. To me zapečati v športno zgodovino,« je bil že kar malce otoško ohol 32-letnik, ki z britansko licenco sicer dirka od leta 2008. Kot Britanec Francozom greni popolnoma sproščeno spremljanje dirke po Franciji, saj jo je osvojil že štirikrat. Na krogu okoli Španije je bil doslej trikrat skupno drugi, po tokratnem slavju pa so njegov obraz zalile solze. »Po zmagi na Touru je bil končni uspeh v Španiji še večji izziv. Občutek, ki ga imam zdaj, je neopisljiv. Vuelta je drugačen način kolesarjenja. Bolj kot Tour je telesni izziv, vse to zaradi večjega števila gorskih ciljev, napadalnosti, vremenskih razmer, kakršne smo imeli letos. Bili so dnevi, ko je bilo več kot 40 stopinj, dneve, seveda v gorah, ko je bilo deset stopinj in je deževalo, tudi močan veter smo občutili na lastni koži. Bilo je res brutalno, a španski krog je dirka, na kateri rad kolesarim. Letos sem sezono drugače načrtoval, v prvem delu sem malo tekmoval in na Tour prišel svež, a tudi z nekaj premalo dirkami v nogah. Toda to mi je pomagalo, da sem bil v treh tednih Vuelte resnično močan,« je taktično naravnanost opisal Froome.

Blizu cilja umrla kolesarka Devetindvajsetletna Španka je umrla blizu cilja predzadnje etape dirke po Španiji na anglirujski višavi v Asturiji, potem ko se je s kolesom zaletela v zid. Odpovedale so ji zavore, nesreča pa se je zgodila nekaj ur pred prihodom kolesarske karavane v cilj. Nesrečni kolesarki ni pomagal niti helikopterski prevoz v oviedsko bolnišnico.

Ob njem je tekmovalno slovo Alberta Contadorja ostalo kar malce v senci, no, pa ne za Špance. Štiriintridesetletnik je v soboto dobil predzadnjo, gorsko etapo španske dirke od asturijske Corvere do anglirujske višave. »Nisem si mogel zamisliti lepšega konca, to je veličasten konec kariere, v kateri sem iz sebe iztisnil prav vse. Tokrat je bil moj dan, ta Vuelta je bila zame pravo darilo,« je omenil Contador, ki se na svoji športni poti tudi ni mogel izogniti prepovedanim poživilom. Izgovarjal se je, da je zaužil kontaminirano govedino, a v športni zgodovini smo denimo slišali tudi takšen izgovor, da je atletski dolgoprogaš doping v telo dobil z zobno pasto. Sto ljudi, sto čudi. Pa da ne pozabimo, sedmo etapo letošnje Vuelte je dobil slovenski kolesar Matej Mohorič!