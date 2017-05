Franja rekordna, Tof na pot s ponyjem

LJUBLJANA – Prireditelji letošnjega, že 36. kolesarskega maratona Franja BTC City pričakujejo, da bo udeležba na letošnji prireditvi med 9. in 11. junijem znova rekordna, saj gre za največji in najlepši kolesarski maraton na svetu. Idejni oče maratona Tone Fornezzi Tof pravi, da bo šel letos na pot s ponyjem.

Številka udeležencev kolesarske prireditve se giblje že okrog 8000, tudi letos, že drugo leto zapored, pa se bo Franja uradno začela z 21,2 kilometra dolgim kronometrom med Ljubljano in Domžalami, kar bo prva od petih kolesarskih preizkušenj v treh dnevih do 11. junija. Vožnje na čas se bodo udeležili tudi kolesarji, ki se bodo merili za naslove državnih prvakov.

V soboto bosta na sporedu družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km), kot novost pa bo prvič na sporedu zabavna popestritev programa, štafetna dirka trojk s pony kolesi po Ameriški aveniji v BTC. Prva trojka bo za nagrado prejela kolo pony. Svoj vrhunec bo prireditev imela v nedeljo, ko bosta na sporedu veliki maraton (156 km) in mali maraton (97 km).

Prireditev pripravlja Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in številnih drugih pokroviteljev. Prvič je bila izvedena 22. julija 1982 pod taktirko pokojnega Zvoneta Zanoškarja na pobudo Toneta Fornezzija Tofa, na njej je sodelovalo okoli 700 udeležencev.

To je največji in najlepši maraton na svetu.

Tof, ki slovi po svojih hudomušnih domislicah, tudi letos ni ostal dolžan občinstvu. »Saj veste, vedno se odločam za neke traparije. Za letos sem sklenil, da Franjo prevozim s ponyjem. Ampak bom startal že dan prej. Upam, da mi bodo posodili tistega ponyja, ki ima prestave, ker ne vem, kako bom sicer prišel na Kladje, saj še kako dobro vem, zakaj dobi tisti, ki se prvi povzpne gor, pikčasto majico. Tudi sam se bil na vrhu tega vzpona čisto pikčast,« je dejal Tof.

Vsak bo lahko našel kaj zase

Kolesarsko društvo Rog v letih 2016 in 2017 ob pomoči evropskih sredstev in v sodelovanju s športnimi organizacijami iz Avstrije, Hrvaške, Slovaške in Italije izvaja tudi skupni projekt My sport is Franja o vrednotah v športu in kulturi. Vključuje dvodnevne športne prireditve Franja on Wheels in vsakoletni izobraževalni tedenski dogodek Franja Academy meseca oktobra, ki je namenjen izmenjavi dobrih praks. »To je največji in najlepši maraton na svetu,« pa je danes na predstavitvi dogodka dejal predsednik kolesarskega društva Rog Ljubljana Aleks Štakul.

BTC, ki ga uspešno vodi predsednik uprave Jože Mermal, Franji že vrsto let stoji ob strani. »Pred nami je znova praznik kolesarstva, ne samo v Sloveniji, ampak v tem delu Evrope, saj drugje tako velike rekreativne prireditve ne poznajo. Letos bomo imeli ob že tako pestrem programu še dodatno dirko s ponyji, tako da bo vsak lahko našel kaj zase. Velika zahvala zato gre vsem 1800 ljudem v organizaciji, navdušeni smo nad tako izkušeno ekipo, ki ima vrhunskega direktorja Gorazda Penka,« je ob tem dejal Mermal.