Fraileju 11. etapa Gira, Dumoulin ostaja vodilni

FIRENCE – Španski kolesar Omar Fraile (Dimension Data) je zmagovalec 11. etape dirke po Italiji od Firenc do kraja Bagno di Romagna. Po 161 kilometrih in štirih kategoriziranih vzponih je drugo mesto po ciljnem sprintu ubežne skupine prečkal Portugalec Rui Costa, tretji pa je bil Francoz Pierre Rolland. Skupno vodstvo je zadržal Nizozemec Tom Dumoulin. Ekipa Dimension Data je danes prišla do pomembne zmage v tej sezoni, njihov Fraile pa je bil na najlepši možni način nagrajen za veliko delo, ki ga je opravil v etapi, saj je bil pretežni del dneva vseskozi v begu. Najprej se je povezal z rojakom Mikelom Lando, potem pa se je prebil v ospredje in na zadnjem vzponu napadel.

»Opazil sem, da mi bo ta etapa pisana na kožo. Zgodaj sem napadel in šel z Lando, saj sem vedel, da si lahko priboriva lepo prednost. Ko so naju dohiteli, sem opazil, da je Rui Costa dobro razpoložen in hiter, a sem bil danes hitrejši. O takšni zmagi sem sanjal že dalj časa, krasno je, da mi je končno uspelo,« je po zmagi povedal Fraile.