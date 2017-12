FOTO: Z lahko puhovko do zmag

Olimpijski Mercator Od danes bodo v Mercatorju na voljo izbrana oblačila in navijaški rekviziti Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsak nakup bo prispeval k podpori športnikov, ki bodo zastopali Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. V četrtek, 21. decembra, si ob 17. uri lahko kolekcijo oblačil naše olimpijske reprezentance ogledate na reviji v Mercator centru Šiška v Ljubljani. Izbirali boste lahko med lahkimi ženskimi in moškimi bundami ter številnimi navijaškimi rekviziti, ki vas bodo greli to zimo: kape, navijaške rokavice, skodelice, za najmlajše pa tudi simpatična zgodba o lisjaku Foksiju, ki širi olimpijskega duha. Januarja bo Foksija, uradno maskoto OKS, moč tudi kupiti. Izdelki bodo sprva na voljo v večjih Mercatorjevih hipermarketih: v Ljubljani v Šiški, na Rudniku in na Šmartinski, v Kranju Primskovo, v Mariboru na Taboru ter v hipermarketih Celje, Velenje, Koper in Nova Gorica. Na voljo bodo tudi v spletni trgovini na www.trgovina.mercator.si.