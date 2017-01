FOTO: Veselje in žalost v Melbournu

MELBOURN – Na prvem teniškem turnirju za grand slam v tej sezoni sta v Melbournu za veliki senzaciji poskrbela Nemec Mischa Zverev in Uzbekistanec Denis Ištomin, ki sta v zelo zgodnji fazi premagala prva nosilca, Škota Andyja Murrayja in Srba Novaka Đokovića. Zato je toliko bolj zanimivo spremljati dva nekdanja igralca sveta, Švicarja Rogerja Federerja in Španca Rafaela Nadala, kako bosta izkoristila priložnost v drugem tednu turnirja.