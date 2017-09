FOTO: Velika zmaga Slovencev nad Francozi

HELSINKI – Slovenski košarkarji so skupinski del evropskega prvenstva zaključili z zmago proti Franciji. Rezultat je bil 95: 78. Tako so naši košarkarji osvojili prvo mesto v skupini.

Foto: Reuters

Najboljši strelec pri Sloveniji je bil Goran Dragić z 22 točkami.

Naslednji tekmec Slovenije v osmini finala bo znan v nadaljevanju dneva oziroma po tekmah skupine B v Tel Avivu. Če Italija izgubi z Gruzijo (tekma se bo začela ob 16.30), bo naš tekmec Gruzija, če Italija zmaga, pa bo naš naslednji nasprotnik znan šele po večerni tekmi v Izraelu med Ukrajino in gostitelji. Slednji nimajo več možnosti za napredovanje, Ukrajina pa bi z zmago osvojila četrto mesto in se postavila na pot Slovenije do četrtfinala.

Slovenija je v Helsinkih premagala Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo in za konec še Francijo, ki sodi v najožji krog favoritov za zlato medaljo. Poleg Slovenije so prve štiri tekme dobili le še evropski prvaki Španci.

V skupinah C in D je zadnji krog na sporedu v četrtek, skupini, ki sta danes sklenili tekmovanje, pa bosta evropsko prvenstvo nadaljevali v Istanbulu z osmino finala v soboto, 9. septembra.