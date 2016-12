FOTO: V Kanadi so se delile medalje

Domačini so se izkazali pri organizaciji svetovnega prvenstva. Foto: AFP

Madžarka Katinka Hosszu je do nedelje zbrala že osem kolajn. Foto: AFP

Američanke so se razveselile zlata v mešani štafeti 4 x 50. Foto: AFP

Južnoafričan Chad Le Clos s svetovnim rekordom do zlata na 100 m delfin. Foto: AFP

WINDSOR – V kanadskem Windsorju se je danes ponoči po evropskem času sklenilo 13. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Slovenijo je zastopala četverica plavalcev, najbolje se je odrezal Peter John Stevens. Plavalec kranjskega Triglava se je v disciplini 50 m prsno uvrstil v finale z novim osebnim rekordom 26,29. Slovenske barve so v Kanadi branili še Velenjčanka Nastja Govejšek, Ravenčana Gaja Natlačen in Martin Bau. Govejškova je na 50 m delfin s 26,16 osvojila 14. mesto, lasten slovenski rekord je zgrešila za le pet stotink. Prvenstvo pa je imelo svoje junakinje in junake.