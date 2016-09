FOTO: Tak je bil tek v Planici

PLANICA – Planica je bila tokrat malo manj gostoljubna do tekačev kot v preteklih letih, a dež, ki je pral letalnico bratov Gorišek dopoldne, ni ustavil tisočerice prijavljenih na tek na skakalnico Red Bull 400 2016. Začelo se je ob dežju, končalo v soncu, zmage pa so šle v Italijo, Turčijo, na Češko in v Slovenijo.

Tekmovalci so tokrat prišli iz 24 držav. Pri dekletih je šla zmaga v Italijo – Valentini Belotti, ki je vrh letalnice dosegla v rekordnem času za ženske, šestih minutah in 20 sekundah. Druga je bila Čehinja Adela Stranska, tretja pa lanska zmagovalka Antonella Confortolla.

Pri moških presenečenja ni dovolil skoraj serijski zmagovalec tekov v Planici, Turek Ahmet Arslan. Malce je sicer zaostal za svojim lanskim rekordom, a bil za sekundo in pol boljši od najboljšega domačina na tekmi Simona Novaka. Arslan je bil sicer na vseh tekmah v Planici le enkrat premagan, leta 2013, ko je zmagal Simon Alič. Tretji med moškimi je bil Nejc Kuhar, tudi on je bil Turku zelo blizu, saj je za Novakom zaostal le slabe pol sekunde.

Tekmovanje je sicer potekalo po nekoliko spremenjenem sistemu, saj dopoldne dež ni kazal, da bo kmalu ponehal, zato so prireditelji zmanjšali število tekov. Varnost tekmovalcev je pač na prvem mestu. Vsak je tako tekel le enkrat v svoji kvalifikacijski skupini, za končni izid pa so šteli izmerjeni časi. Finalnih tekov, kjer bi se najboljši udarili še enkrat, tokrat ni bilo.

Pri štafetah 4 x 100 metrov je zmagala češka četverica iz Prage Vaclav Barak, Jan Hlavaš, Jan Valašek in Filip Šnejdr. V cilj je njihov zadnji mož pritekel s časom tri minute in pet sekund. Drugi so bili Slovenci Nik Masten, Andrej Gregorič, Žan Koren in Enej Leban, tretji pa Avstrijci Thomas Fuhrer, Kevin Nagel, Michael Wenger in Christoph Humer.