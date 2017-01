FOTO: Španci nadigrali Slovence

METZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petem krogu svetovnega prvenstva v Franciji danes v Metzu izgubila s Španijo s 26:36 (10:18) in osvojila drugo mesto v skupini B. Slovenija se bo po dnevu premora v soboto, 21. januarja, v osmini finala v Parizu pomerila z Rusijo.

Izbranci selektorja slovenske reprezentance Veselina Vujovića so pred današnjo tekmo s Španci premagali Angolce z 42:25, Islandce s 26:25 in Makedonce z 29:22, s Tunizijci pa so se razšli z neodločenim izidom 28:28.