FOTO: Sodniki dodelili točko Nemcem

ZAGREB – Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu po razburljivi končnici z zadetkom Blaža Janca v zadnji sekundi sicer premagala Nemčijo, toda po burnem protestu nemških igralcev in strokovnega štabu ter skoraj celovečernem gledanju videoposnetka je bil izključen Blaž Blagotinšek, za Nemce je bila po izteku rednega igralnega časa dosojena 7-metrovka, ki so jo izkoristili, končni uradni izid pa je tako 25 : 25.

Foto: Reuters

To sodniško odločitev bosta seveda sodnika znala utemeljiti, toda do takšnega zapleta sploh ne bi smelo priti, saj bi morala ob izenačenju Nemcev na 24 : 24 dosoditi njihov očitni prekršek v napadu. Po hitrem izvajanju sredine Blagotinška, Bezjaka in Jarca so naši dosegli zadetek, sledila pa je tragikomedija, kakršne na velikih rokometnih turnirjih ne pomnimo.

Foto: Reuters

Slovenija, ki je v uvodnem krogu skupine C klonila proti Makedoniji s 25 : 24, se bo v sredo pomerila s Črno goro, tekma pa se bo pričela ob 20.30.

Slovenski rokometaši v preteklosti še niso ugnali Nemcev na uradnih tekmah, danes pa so jih, prvič v 16 dvobojih, žal pa se to ne bo poznalo na razpredelnici naše skupine.