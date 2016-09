FOTO: Slovenski kolesar Mitja svetovni prvak: »Upal sem«

TRENTO - Slovenski gorski kolesar Mitja Ergaver je novi svetovni prvak v štirikrosu, potem ko je včeraj na prvenstvu v Val di Soleju v velikem finalu izkoristil padec vseh treh tekmecev. Monika Hrastnik je osvojila sedmo mesto, čeprav je v polfinalu grdo padla in progo zapustila na reševalnih nosilih, v malem finalu pa ni nastopila.

Samo odpeljal je naprej...

Gledalci ob celotni progi so imeli kaj videti: prehitevanja, napete dirke, skoki, spusti in padci jih niso pustili ravnodušnih. Slovenija je imela v izločilnih bojih pet tekmovalcev, toliko kot tudi Nemci, po pravi drami pa so se v izteku proge veselili zlate kolajne Mitje Ergaverja.

Ergaver je v četrtfinalu izkoristil padec dveh tekmecev, ki sta se zapletla med seboj, in se prebil med osem najboljših. V polfinalu je zasedel tretje mesto, kar je pomenilo mali finale, vendar so nato komisarji Čeha Tomaša Slavika zaradi nepravilne starta poslali v mali finale, Slovenca pa v veliki finale.

V njem je član ajdovskega Črnega Trna vozil na zadnjem mestu, vse je kazalo, da bo na koncu četrti, tako kot lani Hrastnikova, vendar so se Avstrijec Hannes Slavik, Britanec Luke Cryer in Američan Barry Nobles zapletli in padli tik pred ciljem, Ergaver pa se je samo odpeljal naprej, v cilju pa so ga reprezentančni kolegi samo še zbili s kolesa in slavili presenetljivi naslov svetovnega prvaka.

Upati si...

»Ne vem, ne vem. Ne najdem besed, da bi opisal občutke. Boril sem se do konca. Ne vem ...« je v ciljnem prostoru občutke iskal Ergaver. »Vedel sem, da sem počasen na startu, mogoče sem se zanašal na srečo. V polfinalu sem bil sproščen, dal sem vse od sebe. Nisem se uvrstil v finale. Potem pa drama s Slavikom. Nisem vedel, kaj se dogaja. Poklicali so me v finale. Upal sem,« se je že smejalo Slovencu, za konec pa je na vprašanje, kako bo proslavil največji uspeh, odvrnil: »Nisem žurer, ampak danes bomo videli.«

Hrastnikova se je nocoj ustavila v polfinalu. Z Italijanko Alio Marcellini se je borila za tretje mesto, obe sta se znašli na tleh, slabše pa jo je odnesla Slovenka, saj so jo s proge odnesli na nosilih in v zdravniškem spremstvu. Tako ni nastopila v malem finalu, na koncu pa osvojila sedmo mesto.

Svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar je obstal v četrtfinalu, v osmini finala pa Urban Rotnik, Kevin Berginc in Matija Stupar. V četrtkovih kvalifikacijah je SP s predrto zračnico končal Matej Stapić, ki je bil 40.

V Val di Soleju bodo naslednja dva dni zdaj v ospredju tekmovalci v spustu. V soboto jih čaka razvrstitvena vožnja, v nedeljo pa finali.