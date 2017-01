FOTO: Slovenija ima bron! Na koncu padla še Hrvaška

PARIZ – Rokometaši Slovenije so osvojili tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji. V tekmi za bron so premagali Hrvaško z 31 : 30 (13 : 18). Za Slovenijo je to prva medalja na svetovnih prvenstvih in druga na velikih tekmovanjih. Pred tem so bili srebrni na evropskem prvenstvu v Sloveniji 2004.

Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Gašper Marguč, Darko Cingesar in Marko Bezjak s po štirimi zadetki.

Slovenija je bila že v izgubljenem položaju, a se ni predala. Z junaško predstavo je prepolovila velik zaostanek in ga zmanjšala na 23 : 27, svoje mišice pa je pokazala v prelomnih trenutkih dvoboja. Po golih Jana Grebenca, Boruta Mačkovška in dveh Darka Cingesarja je v 58. minuti povsem izničila zaostanek in izenačila na 29 : 29. A nalet se s tem ni končal, zadnjo minuto je po projektilu Mačkovška povedla z 31 : 30, pičlo prednost pa s sijajno obrambo ubranila do največje zmage v svoji zgodovini.

Veliko veselje slovenskih rokometašev se je lahko začelo, v francoski prestolnici pa so tudi prekinili prekletstva na zadnjih tekmah na velikih turnirjih. Na SP v Katarju 2015 so na dvoboju za sedmo mesto izgubili proti Nemčiji, pred štirimi leti v Katarju pa na tekmi za bronasto odličje proti Hrvaški. Na EP v Srbiji 2012 so klonili proti Makedoniji na tekmi za končno peto mesto, na domačem EP 2004 pa v velikem finalu izgubili proti Nemčiji.

Slovenija je pred Francijo sedemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih, najboljša pa je bila v Španiji 2013, ko se je prebila v polfinale, po porazu proti Španiji pa nato klonila še proti Hrvaški v tekmi za tretje mesto. V Katarju 2015 je zasedla osmo mesto, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17. in na svojem premiernem nastopu na Islandiji 1995 18. mesto.

Veliki finale med Francijo in Norveško se bo v nedeljo začel ob 17.30.