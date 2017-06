FOTO: Slovenci potujejo na svoje 11. evropsko prvenstvo

KOPER – Slovenska rokometna reprezentanca se ponovno veseli. Uspešno je prebrodila kvalifikacije ter se uvrstila na evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Bronasti z letošnjega svetovnega prvenstva so v polni dvorani Bonifika prepričljivo ugnali portugalske nasprotnike (28 : 18).



Šest nastopov, tri zmage, dva poraza in neodločen izid so iztržili izbranci Veselina Vujovića v teh kvalifikacijah.



Slovenija bo v začetku prihodnjega leta 11. nastopila na evropskem prvenstvu. Doslej je bila najboljša na domačem sklepnem turnirju 2004, ko je osvojila srebrno odličje. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2010 10., v Španiji 1996 in v Avstriji 2010 11., na Švedskem 2002 12. ter na Poljskem 2016 14. mesto.