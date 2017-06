FOTO: Savšku nesrečni dotik zagrenil nedeljo

V Tacnu smo doživeli raj, a tudi ježo jezdecev apokalipse. Savske brzice so za evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah Sloveniji izplavile zlato in srebro, sonce je bilo visoko na obzorju, a se je tudi Zevs z nevihto, točo in strelami spravil nad človeštvo; še posebno v petek je bilo pod Šmarno goro videti, kot da je prišel sodni dan. V Tacnu je bilo zares dramatično; britanska kanuistka Mallory Franklin, ki ga je v polfinalu hudo polomila, se je zjokala v objemu svojega fanta, ob tem pa morala poslušati grajo svoje matere. A tudi slovenski tabor je imel svoje drame.



V nedeljo smo bili priča petim slovenskim finalnim nastopom, a matadorjem prirediteljev prvenstva na domači vodi ni šlo. Prav za konec je v finalu kanuistov Benjaminu Savšku kljub ne najboljši vožnji uspelo priveslati do tretjega mesta in videti je bilo, da je evropski prvak iz leta 2015 osvojil še svoj drugi bron s prvenstev stare celine. A po naknadnem preverjanju veslanja skozi vratca se je ugotovilo, da se je Savšek dotaknil osmih, in tako so mu h končnemu času prišteli še dve sekundi, kar je pomenilo, da je z bronastega tretjega mesta spolzel za eno navzdol. Zmagal je branilec naslova Slovak Alexander Slafkovsky pred Švicarjem Thomasom Koechlinom in še enim Slovakom, legendarnim 38-letnikom Michalom Martikanom. »Res me je presenetilo, da so mi dosodili ta dotik vratc. Bil sem namreč stoodstotno prepričan, da ga nisem storil, tudi v cilju nisem dvomil o tem. Vem, da sem bil blizu količka, a ga nisem udaril. Bil sem prepričan, da sem progo odpeljal z ničlo. A žal tudi možnosti za pritožbo nismo imeli. Zares velika škoda, bom pa zato na drugih tekmovanjih poskušal seči po stopničkah. Škoda je tudi zaradi tega, da ko že prideš v cilj, se ne moreš veseliti svojega rezultata. Podobno se mi je dogodilo že na svetovnem prvenstvu, ko so ameriškemu tekmovalcu naknadno odbili dve sekundi kazni. Evropskega prvenstva sem se najbolj veselil zaradi tega, ker je bilo doma, veselil sem se tega, da bi kolajno osvojil pred domačimi gledalci. Res je, da bi bil zdaj lahko jezen, a rezultat se ne bo spremenil, moram se pač sprijazniti s tem,« je po vrtiljaku čustev z grenkim glasom ugotavljal Benjamin Savšek, osmoljenec nedeljskega popoldneva v Tacnu. Od drugih slovenskih finalistov v C-1 je bil Anže Berčič deveti, Luka Božič pa deseti. »Na zgornjem delu proge sem napadel, to je bil tudi pravilen pristop. Spodnji del bi moral odpeljati bolje. Zgrešena vratca pa so res bila, s količkom sva si bila iz oči v oči, bila je čista petdesetka,« je pošteno priznal Luka Božič.



Morajo biti optimisti



Tudi kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj nista obogatili svoje žlahtne zbirke. Terčeljeva je v finalu končala na osmem mestu, Kragljeva je bila deveta. Zlato je odnesla Avstrijka Corinna Kuhnle, v Tacnu leta 2010 že svetovna prvakinja, pred Italijanko Stefanie Horn in Francozinjo Marie-Zélio Lafont. »Obe z Uršo sva po uspešnem polfinalu v finalu želele pokazati še kaj več, a se žal ni izšlo,« je pojasnila Eva Terčelj, Kragljeva, lanska evropska podprvakinja, je lahko le dodala: »Šla sem na zmago oziroma na eno od odličij. Začela sem odlično, kombinacija med petimi in šestimi vratci je bila ena ključnih, a sem tam storila napako. To je šport, pred domačimi gledalci se je še težje dokazati. Žal mi je za njih, ampak tako pač je,« je po nastopu razočarano ugotavljala Urša Kragelj, ki jo je pri omenjeni kombinaciji vratc odneslo s smeri in se je morala vrniti z veslanjem proti toku. Za konec zares grenkega popoldneva v sončnem Tacnu pa je vse analiziral še vodja programa vrhunskega športa pri Kajakaški zvezi Slovenije Jernej Abramič. »Računal sem na kakšno posamično kolajno, tudi na zmago. Dve odličji v ekipnih vožnjah dokazujeta, da so tekmovalci in tekmovalke dobro pripravljeni. Dokazali so, da so sposobni, dobro tudi delajo, potrebno je le samozavestno iti naprej. Moramo biti optimisti, ni razloga za veliko razočaranje. Glede dodatne kazni za dotik vratc Benjamina Savška – to je pač pokazala videoanaliza. Najprej se namreč dotik sploh ni videl, na povečanem posnetku pa je bil prisoten,« je moral ugotavljati šef reprezentance slovenskih fantov in deklet.



Tudi sobota, na programu je bil udarni moški kajak, se ni izšla po slovenskih željah. Noreli so Poljaki, saj so z Mateuszom Polaczykom in Dariuszom Popielo slavili dvojno zmago, tretji je bil Čeh Jiří Prskavec. Domači zvezdnik, srebrni olimpijec Peter Kauzer, je na žalost slovenskih navijačev končal na šestem mestu. »S takšno vožnjo in napakami si ne bi zaslužil biti na zmagovalnih stopničkah. Pri vožnji iz drugih na tretja vratca se mi je zaril čoln, malce sem izgubil ritem, nato je bilo v redu do zadnjega dela. Tam sem pri padcu nizko priletel in izgubil hitrost, za piko na i pa me je od zadnjih vratc vodna rola povsem ustavila in vrgla v levo. Tam sem v primerjavi z drugimi izgubil vsaj sekundo in pol časa. S takšnimi napakami na dirkaški progi, kot je bila postavljena tokrat, nimaš kaj za praskati. Očitno je bil to moj maksimum, drugi pa so bili pač boljši,« je menila hrastniška raketa Peter Kauzer. Sašo Taljat in Luka Božič, nekdanja svetovna prvaka, sta za poslovilno tekmo v kanuju dvojcu priveslala na sedmo mesto, zlato sta slavila Francoza Pierre Picco in Hugo Biso, srebro je šlo na Poljsko Andrzeju in Filipu Brzezinskemu, brona sta se veselila Jonaš Kašpar in Marek Šindler s Češkega. »Pokazala sva, da sva še vedno sposobna priti zelo visoko. V finalu sem užival, kot že dolgo ne,« je menil Luka Božič. »Želela sva se pokazati v najboljši luči, oba sva s prikazano finalno vožnjo super zadovoljna,« pa se je strinjal Sašo Taljat.



Lažje v troje



V petkovih ekipnih preizkušnjah pa so štiri slovenske zasedbe gostiteljem prinesle dve žlahtni kovini. Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so se pozlatile, ekipni C-1 v sestavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič si je prikanuiral srebrno odličje, kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Anže Jakše so bili osmi, na istem mestu so končale tudi kanuistke Alja Kozorog, Nina Bizjak in Lea Novak. Kajakaške Slovenke so uigrano opravile s progo, po naključni igri usode pa se je po njihovem nastopu odprlo nebo ter z vodo in točo zasulo prizorišče evropskega prvenstva. Kot so si na cilju duška dale zlate Slovenke, tako si je duška dala tudi narava. »Gre za pravo kemijo med nami in medsebojno zaupanje. Smo tri tekmovalke, ki smo se tudi na tem področju ujele, to je ena bistvenih stvari. Ni vsaka zase, odlično odpeljemo, pa tudi popazimo ena na drugo. Pa še skupno željo imamo uspeti kot ekipa. Zato sem res vesela, da nam je tokrat uspelo,« je navrgal Urša Kragelj, ki je bila ekipno že dvakrat bronasta na svetovnem prvenstvu, tudi leta 2010 v Tacnu. Terčeljeva je bila obakrat poleg, leta 2013 pa tudi Ajda Novak. »Zelo dobro smo se ujele, tudi zelo dobre in hitre smo, to se je izkazalo že pri posamičnih kvalifikacijskih vožnjah, in rezultat je prišel. Med seboj se razumemo, tudi na štartu je lažje biti v troje. Sicer pa smo za trening opravile le tri skupne vožnje, po izkušnjah iz preteklih let se je izkazalo, da manj kot treniramo, bolje je. Že pri vadbi smo bile dovolj usklajene, držale smo se izkušenj. Tudi domače občinstvo je veliko pripomoglo k uspehu,« je bila vesela Eva Terčelj, ki je bila od oktobra do februarja na praksi v biroju, vadila je v večernih urah in ob koncih tedna, predvsem na suhem. »To je izjemen uspeh, na cilju smo bile zelo srečne, saj smo vedele, da imamo za seboj lepo vožnjo. Čakale smo le na to, kaj bodo pokazale druge tekmice. Čolni so tekli vso progo, nikjer ni bilo večjih napak, tako smo vztrajale do cilja in vse se je lepo izteklo. To zlato odličje ima zame posebno mesto,« je bila prešerne volje tudi Ajda Novak.



Kanuistična ekipa najprej ni bila zadovoljna z nastopom, za dotik vratc Savška je dobila dve kazenski sekundi, na koncu jim je zaradi srebra žlahtno odleglo. »Sama vožnja nam je lepo tekla, ujeli smo se. Škoda dotika, a smo vseeno veseli, da smo prišli do medalje. Vedeli smo, da so peta vratca precej zahtevna oziroma tamkajšnja kombinacija, ekipe s konca startne liste so tam storile največ napak. Upali smo, da smo bili kljub dotiku še vseeno dosti hitri, na koncu sem nam je izšlo v prid,« je bil zadovoljen Beni Savšek, z Božičem in Berčičem že evropski prvak iz leta 2014. »Tacensko progo vsi dobro poznamo, tudi to je bilo nam v prednost,« je pritegnil Primorec Luka Božič. Anže Berčič pa je dodal: »Vesel sem, da smo se zbrali in dobro odpeljali, zgornji del je bil res dober. Dobro smo usklajeni, v redu nam gre povezava, čakanja, napadanja.«