FOTO: Poslovil se bo pred olimpijskimi igrami

LJUBLJANA – Najuspešnejši slovenski jadralec v zgodovini Vasilij Žbogar je napovedal, da bo v letošnji sezoni še jadral, nastopil bo tudi svetovnem prvenstvu v razredu finn na Blatnem jezeru na Madžarskem, na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu bi se po njegovih besedah lahko brez težav uvrstil, ne bi pa mogel več dosegati tako vrhunskih izidov kot doslej.

Misli za nastop OI na Japonskem je zato enainštiridesetletni Žbogar opustil. »Ni debata o tem, ali nadaljevati ali ne. Že v Braziliji lani na OI sem bil deset let starejši od najstarejših v razredu finn, v Tokiu pa bom še starejši. Prepričan sem, da bi se kvalificiral na OI, vendar pa, da bi še dosegal tako visoka mesta, to pa se mi zdi skorajda nemogoče. Olimpijsko jadranje, olimpijske igre sem zato opustil. Bom pa še nastopil na SP na Madžarskem, kar sem madžarskemu jadralcu Zsomborju Bereczu, s katerim sva se pripravljal na OI, tudi obljubil. Kar obljubim tudi držim in sem bom za nastop na Blatnem jezeru tudi potrudil. Razmere zaradi majhnega in srednjega vetra bodo zame ugodne, trenirati sem že začel dvakrat dnevno. V začetku februarja bom šel tudi v Valencio, ker se bom pripravljal na SP s treningi na vodi,« je dejal.

Dobil zlato jadro

Žbogar je na prireditvi Jadralec leta 2016 na ljubljanskem gradu dobil priznanje ne le za najboljšega slovenskega jadralca lanskega leta, ampak kot prvi v zgodovini tudi zlato jadro Jadralne zveze Slovenije. »Nikoli se nisem oziral nazaj na izide, ki sme jih dosegal, vedno sem se osredotočal na naslednja tekmovanja. Sedaj, proti koncu, pa gledam tudi za nazaj. Vidim, kaj vse mi je uspelo, v kako težkih pogojih sem delal na začetku. V kakšnih težkih in nepredvidljivih razmerah sem osvojil prvo olimpijsko medaljo, pa potem drugo, v kakšni starosti in zato kako težko sem osvojil tretjo. Številne ponudbe, ki jih zaradi uspehov dobivam iz tujine ... Sedaj vem, kaj sem dosegel zase, za slovensko jadranje in za Slovenijo nasploh. Zato mi priznanje JZS še toliko več pomeni,« je menil Žbogar.

Kot edini slovenski jadralec je osvojil olimpijske medalje, zadnjo od treh s srebrom lani v Riu de Janeiru. V Braziliji je osvojil srebrno odličje v razredu finn, kar je bila že njegova tretja olimpijska medalja po dveh, osvojenih v razredu laser. Srebrn je bil v Pekingu 2008 ter bronast v Atenah 2004, odličja pa je osvajal tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Na lanskih olimpijskih igrah je bil tudi zastavonoša slovenske reprezentance, poleg tega pa so ga najboljši jadralci sveta izbrali za svojega predstavnika v komisiji športnikov pri Mednarodni jadralni zvezi.