FOTO: Odbojkarji pokleknili pred Rusi

KRAKOV – Slovenska moška reprezentanca je v 2. krogu evropskega prvenstva v Krakovu doživela prvi poraz. S 3:0 (25, 28, 22) jo je premagala Rusija, ki pa ni imela lahkega dela. Slovenci so pokazali odlično igro, a niso izkoristili svojih priložnosti in vse tri nize izgubili v dramatični končnici.

V prvem nizu so Slovenci, ti so spet igrali brez prvega korektorja Mitje Gasparinija, zapravili dve, v drugem pa štiri zaključne žoge, uničil jih je predvsem ruski blok, ki je bil tudi odločilen element, zaradi katerega so se na koncu veselili olimpijski prvaki leta 2012 in evropski prvaki leta 2013. V tretjem nizu so vse do končnice zaostajali, v končnici pa povedli, zadnjič so vodili z 21:20. Toda končnica je predvsem zaradi odličnih servisov Maksima Žigalova pripadla tekmecem.



Nič ni izgubljeno

Poraz zagotovo ne bo usoden za cilje slovenske reprezentance. Prvega mesta in neposredne uvrstitve v četrtfinale ne bodo dosegli, a kolajna je še vedno dosegljiva. Tudi tokrat so dokazali, da lahko igrajo z vsakim, mogoče se bodo malenkosti, ki so tokrat odločile v prid Rusom, obrnile v slovensko korist v bolj pomembnih obračunih.

Slovenci se bodo v ponedeljek pomerili še z Bolgarijo, tekma bo odločala o drugem mestu v skupini C.