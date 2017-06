FOTO: »Ljudje vidijo samo uspehe, ne pa vsega garanja, vseh kletvic na treningih...«

TACEN – Slovenska kanuista Luka Božič in Sašo Taljat sta na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu na svoji zadnji skupni tekmi osvojila sedmo mesto med dvojci.

Primorca, lani evropska podprvaka v Liptovskem Mikulašu, sta v finalu z enim dotikom zaostala 3,14 sekunde za zmagovalcema, Francozoma Pierrom Piccojem in Hugom Bisojem. Srebro sta osvojila Poljaka Andrzej in Filip Brzezinski, ki sta zaostala 0,87 sekunde, bron pa Čeha Jonas Kaspar in Marek Šindler, ki sta imela 0,98 sekunde zaostanka.



»Pokazala sva, da sva še vedno sposobna priti visoko. Z dopoldanskim polfinalom sva že dosegla cilj, v finalu pa sem užival, kot že dolgo ne. Res lep zaključek kariere v C2. Najina celotna kariera mi bo ostala v spominu, delala sva za velike tekme, na katerih sva imela tudi uspehe. Konec koncev imava dve kolajni z evropskih, dve s svetovnih prvenstev. Skupaj s trenerjem Dejanom Testenom smo peljali lepih več kot deset let,« je ob slovesu od dvoseda povedal Božič, ki se zdaj posveča posamični konkurenci in bo tudi v nedeljo veslal v polfinalu EP.

Njegov dosedanji partner v čolnu Taljat se strinja, da je bil to lep sloves od C2. »Tako kot pred vsako tekmo sem bil tudi tokrat malo živčen. Posebej, ker je bila zadnja. Želela sva se res pokazati v dobri luči in sva z nastopom zadovoljna,« je povedal Taljat, ki je poudaril še največji čar tega, kar jima je uspevalo v zadnjem desetletju.

»Znati moraš krmariti skozi vse težave, ki jih imaš na poti. Ljudje po televiziji vidijo samo uspehe, ne pa vsega garanja, tega kar je v ozadju, vseh kletvic na treningih, vseh slabih dni ... Največji čar je to, da si po vsem tem sežeš v roko in si zadovoljen drug z drugim,« je še dodal Taljat, ki kljub slovesu od C2 še vedno trenira vsakodnevno.