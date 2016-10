FOTO: Ljubljančani blizu, a vendar brez presenečenja

LJUBLJANA – Košarkarji Uniona Olimpije so odigrali drugo tekmo v svojem starem in zdaj začasnem domu v Tivoliju. Potem ko so pred dnevi prvič zmagali v regionalnem tekmovanju, ligi ABA proti črnogorskemu Mornarju, so imeli danes precej težje delo, saj je v goste prišel močan ruski klub, lanski udeleženec zaključnega turnirja evrolige.

V začetnih minutah so domači držali korak z Rusi, predvsem po zaslugi Mirka Mulalića pa tudi dokaj nezbranega začetka tekmecev. Goste so po zaostanku ujeli in povedli z 12 : 10. V nadaljevanju Ljubljančani niso popuščali, Gregor Hrovat je navijače navdušil z dvema atraktivnima potezama, vodstvo pa so zmaji ohranili vse do izida 24 : 22, pozneje pa so Rusi s tremi zaporednimi trojkami prišli do vodstva 31 : 24.



* Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki: Mantyla (Finska), Kartal (Turčija), Peerandi (Estonija)

* Union Olimpija: Oliver 7 (3 : 4), Bubnič 4 (1 : 2), Mulalić 7, Mesiček 4 (4 : 4), Pelko 3, Milošević 5 (1 : 2), Janković 16 (4 : 7), Jefferson 8 (4 : 4), Hrovat 10 (2 : 2)

* Lokomotiv Krasnodar: Collins 2, Gabriel 17, Baburin 10 (2 : 2), Jones 4 (2 : 2), Ivlev 5 (3 : 4), Hvostov 7, Vougioukas 9 (1 : 2), Rochestie 8 (2 : 2), Broekhoff 10

* Prosti meti: Union Olimpija 19 : 25, Lokomotiv Krasnodar 10 : 12

* Met za tri točke: Union Olimpija 3 : 18 (Bubnič, Mulalič, Pelko), Lokomotiv Krasnodar 8 : 25 (Gabriel 3, BaBURIN 2, Broekhoff 2, Hvostov)

* Osebne napake: Union Olimpija 17, Lokomotiv Krasnodar 24

* Pet osebnih: /

V nadaljevanju so ga hitro povečali, domači so vmes še enkrat prišli na minimalno razliko (35 : 39), toda pozneje niso znali izkoristiti ne prav blesteče predstave tekmecev. Tudi sami so delali preveč napak, tako da so gostje ohranili vodstvo po treh četrtinah (52 : 43).

A so zmaji še enkrat bruhnili ogenj. Silovit začetek zadnje četrtine (delni izid 9 : 2) je prinesel znižanje na 52 : 54 in ruska ekipa je morala vzeti minuto odmora.

Pozneje je podobno hitro kot prej Ljubljančani spet povedla, nato vodila do končnice, a je bila razlika taka, da je domačim še omogočala upe na morebiten preobrat. Pet točk zaostanka so imeli v zadnji minuti (62 : 67), a dve izgubljeni žogi v zadnjih napadih, osebna napaka in zadeti prosti meti ekipe iz Krasnodarja so nato zapečatili usodo zmajev.

Za domače je največ točk, 16, prispeval Nikola Janković, deset jih je dodal Hrovat, pri zmagovalcih je Kenny Gabriel dosegel 17 točk.

Union Olimpijo naslednji evropski dvoboj čaka čez en teden, ko se bo v gosteh pomerila z Ulmom (v skupini D sta še Hapoel iz Jeruzalema in Valencia), že ta petek pa bo v državnem prvenstvu gostovala na Polzeli, v nedeljo pa v ligi ABA v Beogradu pri Partizanu.