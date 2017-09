FOTO: Lipicanci pokazali svojo spretnost, Slovenec svetovni prvak

LIPICA – Na svetovnem prvenstvu v vožnji dvovpreg v Kobilarni Lipica so vozili maratonsko vožnjo, v kateri se je najbolje odrezal slovenski voznik Miha Tavčar. Ob trdem treningu v zadnjih mesecih je po tihem pričakoval medaljo, vendar si je ni upal napovedati. Vsekakor pa je to največji slovenski uspeh v tem športu doslej.

»Zelo sem vesel, prav tako celotna ekipa in trener,« je takoj po zmagi za STA strnil prve vtise Tavčar in nadaljeval, da nihče tega ni pričakoval, čeprav so si vsaj ene medalje na tem domačem svetovnem prvenstvu želeli.



Dolga in naporna proga

Proga je bila naporna in dolga, prav zato so po Tavčarjevih besedah prišli v ospredje lipicanci, ki so zelo hitri in vzdržljivi konji. Domači vozniki so jo sicer poznali, saj so na njej trenirali, k dobremu rezultatu pa je pripomoglo tudi lepo vreme.

Današnje tekmovanje se je začelo s petkilometrsko progo, sledil ji je kilometer umirjenega hoda oziroma umirjenega kasa, zaključilo pa se je z osem kilometrov dolgo progo z različnimi ovirami, skupno jih je osem. Prav na tem zadnjem delu sta se Tavčarjeva lipicanca najbolj izkazala, saj sta bila dovolj spretna, hitra in vzdržljiva. »Do zmage sta me pripeljala,« je vesel dodal.

»Dokazali smo, da so lipicanci dobri za vprežni šport, vsaj za disciplino maraton so najboljši. Z njimi bomo delali še naprej in prepričan sem, da bodo dosegli še veliko uspehov na svetovni ravni,« je povedal Tavčar, ki je tokrat tekmoval s svojima konjema, starima devet in dvanajst let.

Odlično pripravljeni



Slovenska ekipa je bila letos prvič popolna, v njej sta poleg Mihe Tavčarja sodelovala še Mitja Mahorčič in Klemen Turk. V pripravi na letošnje svetovno prvenstvo jih je vodil priznani francoski trener in tekmovalec v vožnji štirivpreg Benjamin Aillaud.

Odlično izhodišče za prvenstvo so bile tudi izkušnje slovenskih tekmovalcev s predhodnih svetovnih prvenstev. Najboljši individualni rezultat je leta 2013 dosegel Miha Tavčar z 11. mestom. Najboljši ekipni rezultat za Slovenijo pa sta si leta 2015 priborila Miha Tavčar in Mitja Mahorčič s 15. mestom.

Svečana razglasitev svetovnih prvakov v individualni in ekipni razvrstitvi bo v nedeljo, predvidoma ob 15.45 na lipiškem hipodromu.

Svetovno prvenstvo je največji in najpomembnejši konjeniški dogodek v Sloveniji doslej. Častni pokrovitelj tega izjemnega konjeniškega spektakla je slovenski predsednik Borut Pahor.