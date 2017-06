FOTO: Kultni Tacen

Kajakaši in kanuisti so že pred evropskim prvenstvom dobrodelno veslali in pomagali Mladinskemu domu.Foto: Igor Mali

V prešernem razpoloženju so navijači pozdravili uspehe domačih tekmovalcev in tekmovalk, a hkrati do zadnjega zaveslaja bodrili tudi vse druge domače ase in pokazali spoštljiv odnos do njihovih tekmecev iz vse Evrope. S tem čudovitim športom v naravi so prireditelji lepo poskrbeli tudi za številne navijače, ki so uživali v razburljivih tekmah in pestrem spremljevalnem programu za vse rodove kajakaških navdušencev.