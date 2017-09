FOTO: Končno resen termin: Slovenija ob 20.30 proti Latviji

ISTANBUL – Svetovna košarkarska organizacija Fiba je končno tudi Sloveniji dala resen termin. Navijači so siti, ker so morali Gorana Dragića in ekipo spremljati v času kosila ali pozne malice. Fiba se je odločila, da bo Slovenija tekmo četrtfinala proti Latviji igrala jutri, v torek, ob 20.30 po slovenskem času. Danes je na evropskem košarkarskem prvenstvu prost dan. Osem reprezentanc, torej tudi Hrvati, so na poti domov, ostali kujejo plan za jutri in jutrišnjem.

osmina finala, 9. 9.

Slovenija – Ukrajina 79 : 55

Nemčija – Francija 84 : 81

Finska – Italija 57 : 70

Litva – Grčija 64 : 77

osmina finala, 10. 9.

Latvija – Črna gora 100 : 68

Srbija – Madžarska 86 : 78

Španija – Turčija 73 : 56

Hrvaška – Rusija 78 : 101

četrtfinale, 12. 9.

Nemčija – Španija (17.45)

Slovenija – Latvija (20.30)

četrtfinale, 13. 9.

Grčija – Rusija (17.45)

Italija – Srbija (20.30)

Hrvati z dolgimi nosovi

To bo tudi čas, ko bodo zagotovo že doma naši sosedje Hrvati. Sinoči so se opekli proti Rusom, ki so četo Aleksandra Petrovića milo rečeno razbili s 101 : 78. »Dneve in dneve se pripravljamo na ta dan D, potem pa pridemo na teren in dobimo 100 točk. Brez zveze, da zdaj govorimo o taktiki,« je bil razočaran hrvaški as Bojan Bogdanović.

Pripravljeni za večerjo

Tekmo so iz hotela spremljali tudi slovenski reprezentanti, ki so dobro uro in pol prej opravili trening v pomožni dvorani. Pretirano zaskrbljenih obrazov ni bilo po tem, ko so izvedeli, da se bodo pomerili z Latvijci. Na naše vprašanje selektorju, ali so pripravljeni, je ta v smehu odvrnil: »Da, pripravljeni smo na večerjo!« V ekipi vlada dobro vzdušje, danes dopoldne bodo vadili v hotelskem fitnesu, zvečer pa jih čaka košarkarski trening v dvorani.

Velik vložek

»Tukaj ni filozofije. Vložek je ogromen in šteje le zmaga. Tekma bo težka, a mi smo odločeni, da jo dobimo,« je kapetan Goran Dragić namenil nekaj pozornosti Latvijcem, potem pa zapustil trening, saj ga je čakalo v živo javljanje na eno od komercialnih televizij. Ko je prišel nazaj, je avtobus naše odpeljal v hotel.