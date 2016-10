LJUBLJANA – Kenijca Laban Mutai in Purity Changwony sta zmagala na 42 kilometrov na Volkswagen 21. Ljubljanskem maratonu. Mutai je s časom 2:09:16, kar je minuta in četrt pod rekordom proge, ugnal rojaka Philipa Sanga Kimutaia (2:09:19) in Levija Omarija Mateba (2:09:37).

Tudi med atletinjami rekord proge ni padel. Changwonyjeva je slavila s časom 2:29:31, druga je bila Etiopijka Shasho Insermu (2:30:53), tretja pa rojakinja slednje Beshadu Bekele Bedane (2:312:05).

Kje so Slovenci?

Izmed Slovencev sta bila v maratonu najboljša sedmouvrščena Helena Javornik (2:29,32) in Aleš Žontar na 11. mestu (2:36:57). Slovenska atleta Sonja Roman in Peter Lamovec sta bila najboljša v teku na 21 km, ki je štel tudi za slovensko prvenstvo, Blaž Grad in Laura Stauber pa na 10 km.

Na najdaljši razdalji ni nastopil nihče izmed najboljših slovenskih maratoncev. Kot v vseh zadnjih letih je zmaga odšla v Afriko, tokrat so vsa najvišja mesta pobrali Kenijci, kjer je med atleti Mutai v samem zaključku strl odpor Kimutaija in ga prehitel za tri sekunde, Changwonyjeva pa si je prvo mesto pred Etiopijkama priborila že precej pred ciljem.

Slovenska rekorderka Javornikova, ki je zdaj le še rekreativka, je maja letos v Radencih v svojem petdesetem letu tekla svoj petdeseti maraton na 42 kilometrov in je tedaj osvojila svoj 40. državni naslov. »Na tej novi progi v Ljubljani sem tekla prvič, je izjemna, vreme je bilo tudi odlično. Zadnjih nekaj tisoč metrov je bilo ob progi ogromno gledalcev, ki so nas kar ponesli v zadnjem delu. Žal pa so se slovenski izidi v zadnjem obdobju na dolgih progah poslabšali. Sama sem najboljše izide dosegala po 15 letih treninga, mnogi obupajo prehitro,« je nastop strnila Javornikova, ki je leta 1996 slavila na uvodnem ljubljanskem maratonu.

Preberite še: Zaplet na ljubljanskem maratonu: zmagal tekač, ki sicer ne bi

Bilo je vroče, nekateri so potrebovali zdravnika

Po dokaj hladnem in svežem jutru so se temperature tako povzpele, da je bilo za nekatere tekače že prav vroče in mnoge so odpeljali na oskrbo k zdravniškim ekipam ob progi in na cilju, Lamovca, ki je odšepal zadnje metre pred ciljem, pa so zaradi težav v desni nogi odpeljali v bolnišnico na natančnejše preiskave. Lamovec upa, da bo nared za vrhunske dosežke na EP v gorskem teku prihodnje leto v Sloveniji.