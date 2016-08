FOTO: Kakšen uspeh! Slovenske novice imajo najhitrejšega

LJUBLJANA – Triatlonsko tekmovanje se je po 23 letih vrnilo v slovensko prestolnico. Tekmovanja, ki je namenjeno vsem, od najmlajših do najstarejših, sta se udeležili tudi dve ekipi Slovenskih novic.

Ena je bila še posebej uspešna, in sicer so jo v skupini ekip iz medijev zastopali Aleksandar Lukić (450 metrov plavanja), Dejan Javornik (16 kilometrov kolesarjenja) in Rok Tamše (3,5 kilometra teka). Ob tem moramo ponosno dodati, da je bil naš Aleksandar najhitrejši med plavalci s časom 4 minute in 17 sekund.

Omenjena ekipa je zasedla tretje mesto. Drugo ekipo so sestavljali Tina Podobnik, Ajda Janovsky in Lovro Kastelic.

Obema ekipama za udeležbo in uspeh srčno čestitamo!