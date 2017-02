FOTO: To je zasedba, ki je s svetovnega prvenstva prinesla štiri medalje

Slovenska odprava se vrača s svetovnega pokala za posameznike s štirimi medaljami, s po eno iz vsake kategorije. Eva Sajko med članicami in Timi Jurančič med mladinci sta premoč priznala šele v finalu in tako osvojila drugo mesto. Aleš Blaž (člani) in Maruša Forjanič (mladinke) pa sta svoje nastope končala v polfinalu in tako osvojili bronasti medalji.

Dobitnikom medalj čestitamo tudi mi!