FOTO: Galski petelini v polfinalu premočni za Slovence

PARIZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca je v polfinalu svetovnega prvenstva v Franciji danes v Parizu izgubila z domačo izbrano vrsto s 25 : 31 (12 : 15).

Slovenski rokometaši so resda izgubili današnjo polfinalno tekmo proti Francozom, a še vedno imajo možnosti, da se dokopljejo do svoje prve kolajne na svetovnih prvenstvih. Pred štirimi leti v Barceloni se jim ni izšlo, po polfinalnem porazu proti Špancem so v tekmi za tretje mesto nato morali priznati premoč Hrvatom, v soboto, 28. januarja, pa jih v osrednji pariški dvorani čaka obračun s poraženci petkovega drugega polfinalnega dvoboja med Norvežani in Hrvati.

Slovenski rokometaši so uvodoma dobro zaustavili nekatere francoske zvezdnike, Nikola Karabatić (prvi gol je dosegel šele v 36. minuti) in Daniel Narcisse sta bila pod njihovim nadzorom, razmahnili pa so se njihovi manj razvpiti soigralci. Predvsem navdahnjen je bil Valentin Porte, ki je v uvodnih dvajsetih minutah dosegel štiri zadetke.

Slovenski rokometaši so se v drugem polčasu trudili po najboljših močeh in skušali dohiteti imenitne gostitelje, a pravega rezultatskega stika z njimi vendarle niso našli. Gostitelji so pridoma izkoriščali svoje prednosti v telesni moči in s svojo surovo silo lomili slovenski centralni blok. V 46. minuti so zaostali za šest golov (19 : 25), po minuti odmora Veselina Vujovića pa so se približali na štiri gole (21 : 25).

Nadaljnji slovenski poskusi s sedmimi igralci na postavljeno francosko obrambo niso obrodili sadov, njihove zadnje poskuse po prevratu pa so gostitelji zlahka odbili.

Slovenski rokometaši so danes zapravili prvo zaključno žogo, drugo pa bodo imeli na voljo v soboto ob 20.45 uri, ko jim bodo na nasprotni strani igrišča stali osmoljenci petkovega drugega polfinalnega obračuna med Norvežani in Hrvati. Izbranci Veselina Vujovića bodo na tej tekmi imeli vsaj eno izrazito prednost v primerjavi s svojimi tekmeci. To bo dan premora, kar je - po skoraj tritedenskem napornem turnirju in osmih odigranih tekmah - lahko velikega pomena.