FOTO: Francozi so svetovni prvaki

PARIZ – Francoska moška rokometna reprezentanca je osvojila naslov svetovnih prvakov, potem ko je na današnji finalni tekmi v Parizu premagala Norveško s 33:26 (18:17). Slovenija je osvojila bronasto kolajno po sobotni zmagi nad Hrvaško z 31:30 (13:18).

Francija je osvojila šesto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, pred letošnjim zmagoslavjem je bila najboljša tudi na Islandiji 1995, v Franciji 2001, na Hrvaškem 2009, Švedskem 2011 in Katarju 2015.

Na večni lestvici najbolj uspešnih držav sta na drugem mestu Švedska in Romunija s po štirimi naslovi svetovnih prvakov, trikrat je slavila Nemčija, po dvakrat Rusija in Španija, po enkrat pa Hrvaška ter tri nekdanje države - Češkoslovaška, Sovjetska zveza in Jugoslavije.