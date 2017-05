FOTO: Fenerbahče prvič evropski prvak, Obradović devetič

ISTANBUL – Košarkarji Fenerbahčeja so novi evropski klubski prvaki. V finalu zaključnega turnirja evrolige v Istanbulu so premagali Olympiacos z 80 : 64 (26 : 18, 39 : 34, 60 : 48). Za Fenerbahče je to prvi naslov evropskega prvaka in hkrati prvi za klube iz Turčije.

Trener Fenerbahčeja, Srb Željko Obradović, je osvojil že svoj deveti evropski klubski naslov, in to s petimi različnimi ekipami – Partizanom, Juventusom, Real Madridom, Panathiniakosom in zdaj s Fenerbahčejem. Za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja je bil izbran center Fenerbahčeja Ekpe Udoh, ki je v polfinalu dosegel 18 točk, 12 skokov, osem podaj (indeks 36), v finalu pa je zbral deset točk, devet skokov in štiri podaje (indeks 29).

Turki so pred bučno domačo publiko zasluženo prišli do zgodovinskega dosežka. Vseh štirideset minut so bili boljši tekmec, vprašanje zmagovalca pa so dokončno rešili v tretji četrtini, po kateri so vodili 60 : 48. Za zmagovalce sta največ točk dosegla srbska igralca Nikola Kalinić in Bogdan Bogdanović (po 17) – skupaj sta dosegla sedem trojk Fenerbahčeja od 13, pri poražencih pa je bil najučinkovitejši Khem Birch (14 točk).