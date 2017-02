FOTO: Dragić nasul sedem trojk in 33 točk: Sem v življenjski formi

MINNEAPOLIS – Slovenski košarkar Goran Dragić je v severnoameriški ligi NBA na gostovanju v Minneapolisu popeljal svojo ekipo Miami Heat do enajste zaporedne zmage. Dragić je dosegel kar 33 točk, od tega rekordnih sedem trojk, in pomagal Miamiju do zmage nad ekipo Minnesota Timberwolves s 115 : 113. Hassan Whiteside je k zmagi dodal 19 točk in 13 skokov.

Dragić je tako že na 15. tekmi zapored dosegel vsaj eno trojko, kar je njegov najdaljši niz v karieri NBA. Prvič pa mu jih je na eni tekmi uspelo doseči kar sedem.

Košarkarji Miamija so tako z odliko opravili prvo od štirih tekem v gosteh; naslednja jih čaka v sredo, ko bodo gostovali pri moštvu Milwaukee Bucks, tekmecu za preboj v končnico. Oboji imajo po 22 zmag, torej dve manj od Detroita na osmem mestu ali štiri manj od Chicaga, ki je sedmi na vzhodu.

V življenjski formi

Slovenski reprezentant je v pogovoru z novinarji po tekmi priznal, da je trenutno v najboljši formi v življenju. »Imel sem odlično poletje, počutim se zelo udobno, nimam velikih nihanj v igri, tako da lahko rečem, da sem v življenjski formi,« je povedal. »Prve tri trojke, ki sem jih zadel, so bile enostavne, saj obramba ni bila blizu, v nadaljevanju pa sem dobro izkoristil priložnosti, ki so mi jih ponudili. Bil je eden tistih večerov, ko igraš z veseljem in se zelo zabavaš.«

Dragića je pohvalil tudi njegov trener Eric Spoelstra: »Brez dvoma je v zadnjem času občutno napredoval, tako mentalno kot fizično. Je bolj samozavesten, njegova igra je na višji ravni in vse skupaj se kaže v zmagah in dobrih predstavah ekipe.«

New York Knicks, katerih član je tudi Slovenec Saša Vujačić, so doma gostili Los Angeles Lakers in izgubili s 107 : 121. Vujačić je dobil zgolj eno minuto na parketu, v tem času pa je v statistiko vpisal en skok. Detroit Pistons so s 113 : 96 premagali Philadelphia 76ers, a Slovenec v dresu Detroita Beno Udrih ni dobil priložnosti za igro.