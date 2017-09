FOTO: Dončić z novo obleko, na tribuni tudi Lukova srčna izbranka

ISTANBUL – V mestu, kjer Azija poljublja Evropo ali pa obratno, če želite, tolikšne podpore kot na evropskem prizorišču slovenska košarkarska reprezentanca nima. Na Finskem se je trlo slovenskogovorečih, na Turškem jih je bistveno manj, okoli sto, več prav gotovo ne. A so zato ti toliko odločnejši, da pomagajo s svojimi grli do preboja med osem v Evropi.

Na odmor s 15 koši prednosti Slovenska košarkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v Istanbulu premagala Ukrajino z 79 : 55 (26 : 17, 42 : 27, 68 : 43). Slovenski fantje so bili že v prvem polčasu veliko boljši od Ukrajincev. V slačilnico so odšli z izidom 42 : 27. V torkovem četrtfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem obračuna med Črno goro in Latvijo.

»Prišla sva na izlet, danes si ogledava še tekmo Slovenija – Ukrajina,« sta povedala Iztok in Lea Pinter iz Šmarja pri Jelšah. »Pričakujemo zmago,« pa je v en glas odvrnila tričlanska družina iz Ljubljane, ki je danes na tribuni stiskala pesti za naše košarkarje. Tako kot tričlanska družina iz Ljubljane. Teja je v Turčijo priletela iz Mengša, ostali del ekipe pa je iz Dobrave. V Turčiji so se izvrstno znašli, pri ustrežljivih domačinih pa pogrešajo nekaj več znanja angleščine. Še nekaj družinskih navez smo našli v Turčiji: oče in sin Renato in Andrej Lovišek z Kopra ter oče in hči Matej in Eva Jamnik.

Iz Ukrajine pa sta v Turčijo priletela tudi Mitja in Kaja Terče. Mitja je bil do lani pet let direktor podjetja ECE Celje, zdaj pa oba delujeta v energetski panogi v Kijevu, v ukrajinskem glavnem mestu. »Prišla sva, da navijava za naše,« sta dejala v en glas, potem pa pristavila, da bo slavila Slovenija.

Med navijači smo opazili tudi Mirjam Poterbin, mamo Luke Dončića, ki sta ji družbo delala mati in Lukovo dekle Anamarija. Na drugem koncu dvorane pa se je na delo v studiu Kanala A pripravljal Lukov oče Saša Dončić, ki je prišel v Istanbul z novo obleko, kupil jo je tik pred potjo v Turčijo.

Tekmo Slovenijo v Turčiji je spremljal tudi selektor ženske reprezentance Slovenije Damir Grgič, ki mu družbo na tribuni dela Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje, v Turčiji pa je tudi celotni vrh Košarkarske zveze Slovenije – na čelu s predsednikom Matejem Erjavcem.