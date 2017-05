Conor McGregor, irski zvezdnik mešanih borilnih športov (MMA), je storil naslednji korak k megalomanskemu obračunu z ameriškim boksarskim šampionom Floydom Mayweatherjem ml. Pred dnevi je namreč sporočil javnosti, da se je že podpisal pod pogodbo za dvoboj, ki že dolgo vznemirja strasti številnih ljubiteljev borilnih veščin po vsem svetu. »Prvi in najpomembnejši del te zgodovinske pogodbe ima že moj uradni podpis. Zdaj čakamo le še na to, da bo svojega primaknil Mayweather. Floyd, podpiši svoj konec ali pa so te le usta!« je McGregor tudi pisno vrgel rokavico izziva Mayweatherju.



Da je s Conorjeve strani res že vse črno na belem, je potrdil tudi Dana White, predsednik združenja Ultimate Fighting Championship (UFC), najmočnejšega po pravilih MMA, v katerem navdušuje 28-letni Irec. »McGregorjev tabor je naredil svoje. Vendar težko pričakovani (boksarski) obračun s tem še ni pod streho. Ena stran se je resda premaknila z mrtve točke in naredila korak naprej, zdaj ji mora slediti še druga. Šele ko bomo našli skupni jezik z Mayweatherjem in njegovim menedžerjem Alom Haymonom, bomo lahko začeli govoriti o tem, da se bo dvoboj tudi zgodil,« je pojasnil 47-letni Američan.



Razvpiti poslovnež v nasprotju z mnogimi verjame, da bi se lahko McGregor enakovredno kosal z Mayweatherjem in ga celo premagal. »Floyd je star 40 let, Conor jih ima 28. Floyd ima težave z levičarji, in Conorjeva močnejša roka je prav leva. Z njo udari kakor tovornjak. In ko te z njo zadene, te dobro pretrese,« je Irčevo prednost izpostavil White, ki sicer ni želel dati napovedi, kako bi se po njegovem razpletel obračun, če bi se zgodil. Je pa ponovil, da bi bil bolj enakovreden, kot mnogi menijo. »Obljubljam vam, da bi ga Conor prej ali slej zadel. In bilo bi zanimivo videti, kaj bi se zgodilo potem,« je radoveden prvi mož združenja UFC.



Če o morebitnem razpletu dvoboja ni želel ugibati, pa je že nakazal, koliko bi lahko borca z njim zaslužila. »Seveda je vse odvisno od tega, kako bi se prodajal. Če bi se dobro, bi lahko Floydu na račun kapnilo nekaj več kot 100 milijonov, Conor pa bi lahko prejel 75 milijonov dolarjev,« je presodil White. Vendar jih ni malo, ki menijo, da bi lahko njuna zaslužka – glede na velikansko zanimanje ljubiteljev borilnih športov po vsem svetu – presegla omenjeni števili in se celo približala rekordni vsoti (400 milijonov dolarjev), kolikor si je Mayweather pred dobrima dvema letoma razdelil s filipinskim narodnim herojem Mannyjem Pacquiaom.



Money (Denar), kakor si je 40-letni boksarski as iz Grand Rapidsa, ki že dolgo živi v Las Vegasu, nadel vzdevek, je med nedavnim obiskom Londona, kjer je svojega varovanca Gervonto Davisa pospremil do 18. zaporedne zmage, zatrdil, da bo po vrnitvi v ZDA z ekipo temeljito razmislil o vsem skupaj in se najverjetneje podpisal pod pogodbo za spopad z McGregorjem. »Če se že bom odločil za 50. dvoboj, ga bom oddelal s Conorjem. Ker sem poslovnež, si želim dati svetu, kar si želi videti. McGregor je borec, jaz sem borec, to bo nov nepozaben obračun,« je napovedal Mayweather, ki je sicer septembra 2015 po svoji 49. zaporedni zmagi (proti rojaku Andreju Bertu) svoje rokavice že obesil na klin. Očitno si jih bo v kratkem spet nataknil. Pa še to: angleški šampion težke kategorije Anthony Joshua, ki je konec aprila nokavtiral Vladimirja Klička, se je ponudil, da bi na isti prireditvi boksal v enem od preddvobojev. »Obračun med Floydom in Conorjem bi šel v zgodovino. Tudi sam si želim biti del nje...«