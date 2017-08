Floyd obljublja znoj, kri in solze za pol milijarde dolarjev

LAS VEGAS – V lasvegaški areni T-Mobile bo danes ponoči na sporedu spektakel, kakršnemu (športni) svet še ni bil priča. Zanj bosta poskrbela Floyd Mayweather in Conor McGregor, ki se bosta udarila za čast in slavo, predvsem pa za rekordno vsoto denarja. Za en sam (boksarski) dvoboj v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg), ki bo, če ne bo iz kakršnega koli razloga prekinjen, trajal dvanajst rund po tri minute, naj bi prejela – reci in piši – najmanj pol milijarde dolarjev!

V vlogi favorita je 40-letni Floyd Mayweather, za 29-letnega Irca Conorja McGregorja bo to boksarski krst.

Vroči favorit je kajpak Mayweather, ki v dosedanjih 49 profesionalnih obračunih ni okusil grenkobe poraza. Vsaj uradno ne, čeprav jih ni malo, ki menijo, da vsaj proti Oscarju De La Hoyi leta 2007 ne bi smel zmagati. Kakor koli že; za ameriškega šampiona bi bilo tokrat vse razen zanesljivega uspeha velikansko razočaranje. To se še kako dobro zaveda tudi sam. »Zame bi bil že neuspeh, če bi spopad trajal vseh dvanajst rund,« je ocenil Mayweather in v isti sapi pristavil, da v primerjavi z McGregorjem sam postavlja na kocko marsikaj. »V tem dvoboju bo šlo za mojo dediščino, rekord. Za vse!«

Conor: Morda bom osmešil Floyda

Boks je plemenita borilna veščina, ki pa se bo s tem dvobojem spustil na najbolj primitivno raven v zgodovini,« meni Dejan Zavec.

Čeprav bo večji del pritiska na plečih 40-letnega Američana, ta ne beži od vloge favorita. »Videli bomo veliko znoja, tudi krvi, na koncu pa bodo tekle solze. A ne iz mojih oči!« je Mayweather prepričan, da bo – čeprav je nazadnje boksal pred slabima dvema letoma – upravičil vlogo favorita. V svojem slogu je poskušal tekmeca vreči iz tira že z besedami. »Sem bolj inteligenten, poleg tega imam veliko več izkušenj od McGregorja, ki je z vsemi zmagami skupaj zaslužil tri milijone dolarjev; toliko kot stane en moj pripravljalni tabor,« je vzvišeno dejal vrsto let najbolje plačani športnik na svetu. Toda enajst let mlajši Irec mu v besednem dvoboju, ki je večkrat prestopil mejo dobrega okusa, ni ostal dolžan. »Floyd je svojčas veljal za boksarskega boga, zdaj bom to postal jaz. Svetu bom pokazal, kaj so mešani borilni športi,« je rohnel McGregor in šel v napovedih še korak dlje od nasprotnika: »Obračun bo trajal največ eno ali dve rundi. Morda ga bom celo osmešil, o tem se še nisem odločil. En udarec je vse, kar potrebujem.« Kot je bilo pričakovati, sta Mayweather in McGregor, ki sta potrdila sloves velikih nastopačev, ozračje že pred dvobojem segrela do vrelišča. Nedavno upokojeni ukrajinski šampion Vladimir Kličko, ki se bo preizkusil v vlogi strokovnega komentatorja na nemški plačljivi televizijski postaji DAZN, je presodil, da še zdaleč nista le šovmana, temveč nedvomno velika mojstra svojih športov. Avstralec Jeff Horn, ki se je pred kratkim s sporno zmago nad Mannyjem Pacquiaom ovenčal z naslovom svetovnega prvaka po različici WBO, pa je omenil, da bi bilo za boks grozljivo, če bi Floyd izgubil z nekom, ki bo prestal ognjeni krst v boksu.

Zavec kritičen do dvoboja

In kaj menita najboljša slovenska predstavnika v mešanih borilnih športih in boksu? Ptujski šampion Dejan Zavec je do obračuna stoletja, kakor so ga nekateri tudi poimenovali, precej kritičen. »Boks je plemenita borilna veščina, ki pa se bo s tem dvobojem spustil na najbolj primitivno raven v zgodovini. Tako vulgarnega obnašanja si pač (naš) šport ne zasluži,« je bil brez dlake na jeziku Zavec, ki mu je vseeno, kdo bo zmagal, čeprav ve, da Mayweather ne zastopa le sebe, temveč tudi boks(arje). Kljub temu ne dvomi o njegovem uspehu. »Floyd bo za zmago potreboval največ štiri runde, če ga Conor ne bo pretirano objemal,« je napovedal 41-letni Ptujčan. Uroš Jurišič, ki je pred tednom dni kot prvi slovenski borec v MMA slavil zmago v ZDA, bi raje videl, da bi zmagal McGregor, čeprav mu je jasno, da bo težko presenetil Mayweatherja. »Ko sem prvič slišal za to borbo, sem Conorju pripisoval le 0,0000001 odstotka možnosti. A medtem so se njegove možnosti v mojih očeh povečale na 10 odstotkov. McGregor bo težji, zaradi česar bodo njegovi udarci verjetno močnejši. Za nameček ima Conor poseben način gibanja, ki bo Floydu tuj. Menim tudi, da si McGregor, ki je na vrhuncu svojih moči, bolj želi zmago. Je res poseben; tako zelo je prepričan o sebi, da večino stvari, v katere verjame, tudi uresniči,« 24-letni Ljubljančan ne izključuje senzacije oziroma Irčeve zmage.