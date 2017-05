Finci ne podcenjujejo liliputancev

Predtekmovalne predstave finskih hokejistov, ki bodo poskušali drevi v Parizu upravičiti vlogo favoritov proti Slovencem, v domovini (in tudi drugod) že dolgo niso tako (negativno) odmevale kot na začetku tega svetovnega prvenstva. Nič čudnega, ko pa levi, ki ponosno kažejo kremplje na svojih dresih, v dvorani Bercy še niso prikazali igre, ki jih je, denimo, krasila na lanskem šampionatu v Rusiji, kjer so se ovenčali s srebrnimi kolajnami.



Za zdaj še nič ne kaže, da bi se lahko vnovič prebili v veliki finale. Prav nasprotno; na Finskem po tesni zmagi nad Belorusijo (3:2) ter porazih s Francijo (1:5) in Češko (3:4 – po kazenskih strelih) celo trepetajo za nastop v četrtfinalu. Še posebno boleč je bil nedeljski polom z galskimi petelini, s katerimi so izgubili sploh prvič v zgodovini svetovnih prvenstev (finski nogometni reprezentant Eero Markkanen je tedaj čivknil, da oni ne bi izgubili toliko), sklonjenih glav pa so led zapustili tudi dan pozneje po dvoboju s Čehi, proti katerim so vodili že s 3:0, nato pa tekmecem v zadnjih trinajstih minutah dovolili, da so izenačili in na koncu – po streljanju kazenskih strelov – tudi zmagali.



Nekateri bi že zamenjali selektorja



Zaradi nezadovoljivih predstav se krepijo kritike na račun selektorja Laurija Marjamäkija. Nekdanji vrhunski igralec in trener (tudi selektor Švice in Francije) Juhani Tamminen je, denimo, kot strokovni komentator televizijske postaje MTV3 ocenil, da so »fantovi (Marjamäki šteje šele 39 let) rezultati prekleto slabi. To pa zato, ker ni pravi vodja!« Olje so v svojem slogu na ogenj prilili določeni švedski novinarji, ki so predlagali zamenjavo selektorja, najbolj kritični Finci pa že iščejo Laurijevega naslednika in pri tem med drugimi ponujajo Karrija Kivija, Rista Dufvo in Anttija Törmänena.



Marjamäki, ki je veliko jeze med rojaki povzročil tudi zato, ker je na uvodnih dveh tekmah sila nadarjenemu 19-letnemu Jesseju Puljujärviju odmeril vsega pet minut, se na čedalje glasnejše kritike javno (še) ni odzval. Kot je poudaril, je vzdušje v moštvu zelo dobro, zato verjame, da še ni reklo zadnje. Optimizem črpa tudi iz zadnje tekme s Češko, na kateri so levi prikazali doslej najboljšo predstavo v Parizu, da jih niso premagali, pa je pripisal tudi sodniškim napakam, ki so jim v odločilnih trenutkih jemale zbranost in energijo ter jo vli(va)le tekmecem.



Za Fince nocoj štejejo le tri točke



Kakor koli že; če želijo Finci ostati v igri za odličje, morajo drevi – kakor opozarjajo poznavalci hokeja v deželi tisočerih jezer – na vsak način premagati Slovence. In to po rednem delu! Ne dvomijo, da bodo dobili tri točke, čeprav risov še zdaleč ne podcenjujejo. Tako so z velikim občudovanjem, če odmislimo nešportno in nevarno potezo Žige Jegliča, pospremili izjemen sobotni zasuk naših hokejistov, ki so v zadnji četrtini proti Švicarjem izničili zaostanek štirih golov. Podrobno so proučili tudi naslednja dva dvoboja liliputancev, kakor so v finskih medijih zaradi majhnosti (države) poimenovali Slovence – nedeljskega s favoriziranimi Kanadčani in zlasti včerajšnjega z Norvežani. Kot najnevarnejšega omenjajo Jana Muršaka, seveda pa jim ni ušlo, da selektor Nik Zupančič tokrat ne more računati na najboljšega moža Anžeta Kopitarja, zvezdnika moštva Los Angeles Kings.



Finci, ki so že po prvi tekmi ostali brez poškodovanega kapetana Lasseja Kukkonena (po opravljenih pregledih in terapiji v domovini se je medtem že vrnil v Pariz), imajo sicer tokrat le sedem hokejistov iz NHL. Med njimi je Sebastian Aho, član kluba Carolina Hurricanes, ki je na vprašanje, ali se med levi že čuti pritisk, odvrnil: »No, ne vem, kaj naj pravzaprav rečem. Seveda bomo naredili vse, da bomo izboljšali našo igro. Zato smo z mislimi povsem pri naslednji tekmi s Slovenijo, ki se bo začela z ničle...« Pa še to: Finci so doslej v svojo korist odločili vse tri medsebojne dvoboje s Slovenci na svetovnih prvenstvih; leta 2003 v Tampereju z 12:0, tri leta pozneje v Rigi s 5:3 in predlani v Pragi s 4:0.